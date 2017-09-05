Temizlik sırasında üzerine bozdolabı devrilen kadın yaralandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, Kurban Bayramı sonrası evini temizlerken üzerine buzdolabı düşen 46 yaşındaki İpek Taşpınar yaralandı.

Merkez Melikgazi ilçesi Belsin 30 Ağustos Mahallesi Gonca Apartmanında oturan İpek Taşpınar, Kurban Bayramı sonrası evinde temizliğe kalkıştı. İpek Taşpınar\'ın etrafını temizlemek için çekmeye çalıştığı buzdolabı üzerine devrildi. Taşpınar\'ın sesini duyan yakınları 112\'yi aradı. Gelen sağlık ekipleri yaralanan kadını Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Taşpınar\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI