Temizlik malzemelerinizi organize edin

Eğer eviye altındaki mutfak dolabınızdan temizlik malzemeleri taşıyorsa, temizlik
malzemelerini organize etme konusunda ipuçlarına ihtiyacınız var demektir.
Temizlik dolabı
Evinizde misafirleriniz için ayırdığınız bir oda ya da çamaşır odasında değerlendirebileceğiniz bir köşe varsa, burası temizlik malzemeleriniz için ek bir dolap oluşturabilir. Raflarına göre malzemeleri düzenleyebilirsiniz.
Çekmece düzenleyiciler
Eviyelerin altındaki dolaplarınız yetersiz geliyorsa çekmece içi sistemler ve düzenleyiciler ile sahip olduğunuz alanları daha ekonomik bir biçimde değerlendirebilirsiniz.
Raylı sistemler
Dolap kapaklarına entegre edilen raylı sistemlerle artık küçük alanlarda harikalar yaratmak mümkün. Kapak açıldığında iç hazneden dışarı doğru çıkan ayırıcılı çekmece sistemleri ile temizlik malzemelerinizi çok daha rahat düzenleyebilirsiniz.