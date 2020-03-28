Temizlik maddesi içtiği için 305. kez ameliyat oldu

Bursa'da, 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 305 ameliyat geçiren Kayra Talha Yaman'ın (12), ABD'de devam eden tedavisinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye döndü.

İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü.



Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 305 ameliyat geçirdi. Son olarak tekrar Amerika'ya giden Kayra, buradaki 305'inci ameliyatının ardından çorba içmeye başladı.



Kayra ve ailesi, Amerika’nın Boston eyaletindeki bir hastanede gördüğü tedavinin tamamlanmasının ardından uçakla İstanbul’a döndü. Kayra ve ailesi, koronavirüs tedbirleri gereği Bursa’daki evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalacak. (DHA)