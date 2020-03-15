Temizlik maddesi içti, 9 yılda 304 kez ameliyat oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman, sağlığına kavuşmak için 304'üncü kez ameliyat oldu.

Kayra Talha Yaman, 303'üncü ameliyatını olmak üzere gittiği ABD'de 12 Şubat'ta geçirdiği operasyonun ardından 12 Mart'ta bir cerrahi müdahaleye daha alındı.

İlk kez çorba içti

ntv'nin haberine göre; ameliyatın ardından nefes borusunu kullanmaya başlayan Yaman'ın önce biberon ile su içmeye başladığı ve iç organlarının hasar görmesinden bu yana ilk kez çorba içtiği öğrenildi.

Yaman'ın anneannesi Meral Güneş, torununun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Çok zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Güneş, "Bir mucize gerçekleşiyor. Yıllardır bu anları bekliyorduk. Kayra şu an çorba içmeye başladı. Çok daha iyi olacak. Ufak çaplı ameliyatlar devam edecek ancak sağlık durumunda şu anda herhangi bir sorun yok. Daha iyi olmasını bekliyoruz” dedi.