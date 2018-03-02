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Temizlik işçisinin 'çöp' koleksiyonu 

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Murat Ağzıtemiz (52), 10 yıldır çöpten çıkardığı çeşitli eşyaları koleksiyona dönüştürdü

02 Mart 2018 13:08

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Murat Ağzıtemiz (52), 10 yıldır çöpten çıkardığı çeşitli eşyaları koleksiyona dönüştürdü. 
Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nde 10 yıldır çalışan evli, 2 çocuk babası Murat Ağzıtemiz çalıştığı süre boyunca çöpten bulduğu çeşitli eşyaları biriktirdi. Ağzıtemiz\'in çöpten çıkardığı paralar, pul, tespih, çakmak, düğün davetiyesi, televizyon, tablo, fotoğraf makinesi gibi çeşitli eşyalar koleksiyonda yer aldı. Ağzıtemiz\'in çöpte bulduğu eşyalar içinde 1300\'lü yıllara ait Osmanlı paraları ve çeşitli yıllarda basımı yapılan Türk liraları da yer aldı. Biriktirdikleri arasında eski kilim ve antika eşyalar da bulunuyor.
Temizlik işçisi Ağzıtemiz, \"Aslında bu işe 20 sene önce başladım. Kırtasiye dükkanım vardı. Bu işi merak ettim. Paraları topladım. Daha sonra temizliğe girdiğimde arkadaşlarla birlikte bu işi devam ettirdim. Çöpten kağıt paralar, madeni paralar, çakmaklar buldum. Biriktirdiğim bütün eşyaları çöpten buldum\" dedi. Ağzıtemiz, koleksiyonunda yer alan eşyaları satışa çıkardığını söyledi. 
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da temizlik işçisi Ağzıtemiz\'i ziyaret ederek çalışması için tebrik etti. Başkan Aydın, \"Arkadaşımızı bu güzel çalışmasından dolayı kutluyorum. İnşallah umduğu geliri buradan elde eder. Biz de kendisine destek oluruz. Hiçbir şey olmasa da bunu yapmış olmasını takdir ediyorum\" dedi. 

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