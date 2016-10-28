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Kültür-Sanat

Temizlik işçisi kadın, tablosuyla 150 bin dolarlık ödülün sahibi oldu

Seres ödülü, kızı Scarlett’in portresini yaparak kazandı

28 Ekim 2016 22:13

Sidneyli sanatçı ve yarı zamanlı temizlik işçisi Megan Seres, 150 bin dolar (yaklaşık 450 bin lira) ödüllü Doug Moran portre ödülünün sahibi oldu. Seres ödülü, kızı Scarlett’in portresini yaparak kazandı.

Kazanan portrede Scarlett Seres, annesi ile birlikte bir okul tiyatro oyunu için yaptığı kostümü giyerek, tarihi bir karakter olan mahkum Mary Wade kılığında görünüyor. Jüri üyeleri Greta Moran, sanatçı Anne Wallace ve galeri yöneticisi Doug Hall, tablonun bir yandan anne ve kız arasındaki yakın ilişkiyi, “gençliğin kırılganlığına dair bir farkındalığı” ve “kadın mahkumlardan beklenen sabrı” yansıttığı söyledi. Meres, ödül töreninde adı söylendiğinde gözyaşlarına boğuldu.

Tarihi bir karakter olan Mary Wade, İngiltere’den Avusturya’ya gönderilen suçlu gemisi Lady Juliana’da bulunan en genç mahkumdu. Mary Wade yola çıktığında 11 yaşındaydı. Yetim bir çocuk olan Wade sokakta yaşıyordu, hırsızlık yaptığı için tutuklanmış ve ölümle cezalandırılmıştı. Kral George III, o dönem çılgınca bir karar alarak, ölüm cezasına çarptırılmış olan tüm kadınları Avustralya’ya gönderdi. Wade’in yolculuğu böyle başladı. Hayatının sonuna kadar Avustralya’da kalan Wade, 82 yaşına kadar yaşadı.

Geleneksel olarak verilen Doug Moran ödülü, bu tarzda çalışmalara verilen tüm dünyadaki en büyük ödül. Bu senenin kısa listesinde futbolcu Adam Goodes, sanatçı Rick Amor ve sörfçü Mick Fanning’in portreleri yer alıyordu.

 

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