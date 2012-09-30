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Yaşam

Temizlik işçilerinin yat alemi kayalıklarda son buldu!

Motor yatın değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi

30 Eylül 2012 19:18

 

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir motor yatı temizlemek için anlaşan 3 kişi, yatla gezmeye kalkışınca kaza yaptı. Yaklaşık 500 bin lira değerindeki yatta büyük çaplı hasar meydana gelirken, olayda 1 kişi yaralandı.
 
Fenerbahçe’deki Kalamış Yat Limanı’nda bir enerji şirketinde yöneticilik yaptığı öğrenilen Zeki Aybar Eriş’e ait “Poyraz” isimli motor yatın kaptanı, yatın temizliği için 3 kişiyle anlaştı.
 
İddialara göre; temizlik için tutulan 3 kişi, sabaha kadar yatta eğlence düzenledi.
 
Motor yatı sabah saatlerinde teslim etmesi gereken 3 kişi, gezmek için limandan çıktı. Bir süre denizde keyif yapan bu kişiler, yat limanına dönmek istedi.
 
Ancak dönüş yolunda kontrolden çıkan motor yat, mendireğin kenarındaki kayalara çarptı. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
 
Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan kişi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
 
Yattaki diğer 2 kişi ise gözaltına alındı. Zanlıların hırsızlıktan sabıkalı oldukları öğrenildi.
 

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