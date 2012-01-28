Temizlik işçilerinin 'işareti' korkuttu!



T24 - Mersin'in Çağdaşkent Mahallesi Gimem Sitesi’ndeki bazı apartmanların giriş kapıları ile duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce çarpı atılması, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu.



Abin Yağmur'un Mersin imece gazetesinde yer alan haberi şöyle: Bazı vatandaşlar Kürt ve Alevi vatandaşların yaşadığı apartmanların işaretlendiği iddiasını dile getirirken bazı vatandaşlar da işaretleme olaylarının, geçtiğimiz günlerde 5 aracın yakılmasının ardından başladığı iddiasını dile getirdi. Söylentilerin yayılması üzerine açıklama yapan Toroslar Belediyesi yetkililerinin söyledikleri çok daha farklıydı.

Çağdaşkent Mahallesi’ndeki 1200 konutluk Gimem Sitesi, son 10 gündür, apartmanların giriş kapılarına çarpı işareti atılması olayını konuştu. Biri giriş kapısına, biri dış cepheye olmak üzere tebeşirle çarpı işareti atılması mahalle halkını korkuttu. Mahalle sakinlerinden bir kadının, yağmurlu bir gecede otomobille dolaşan birkaç kişinin bu işaretleri attığını söylemesi de endişeyi artırdı.

Mahallede geçtiğimiz aylarda 5 aracın kundaklanması olayıyla evlerin işaretlenmesi olayı arasında bağlantı kuran mahalle sakinleri, Kürt ve Alevi vatandaşların hedef alındığı, evlerin bu nedenle işaretlendiği inancına kapıldı ve bu söylenti hızla yayıldı.

Çağdaşkent Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Yılmaz, Toroslar Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi’ni arayarak işaretlerin kendileri tarafından atılıp atılmadığını sordu. Belediyelerden ‘Bizim öyle bir çalışmamız yok’ yanıtı gelince de mahallede söylentiler iyice arttı. Emniyet güçleri de, apartman kapılarına işaret atılmasıyla geçtiğimiz aylarda meydana gelen araç kundaklama olayları arasında bir bağlantı olup olmadığını mahallede soruşturdu.

Ancak gerçek, söylentilerin Toroslar Belediyesi’ne kadar uzanmasının ardından ortaya çıktı. Konuyu araştıran belediye, Gimem Sitesi’ndeki geri dönüşüm kutusu bulunan apartmanların, işçiler tarafından işaretlendiğini belirledi. İşçilerin amirlerine, “Geri dönüşüm kutusu olan apartmanları unutmamak için işaret koyduk. Sonucun böyle olacağını bilmiyorduk” dedikleri kaydedildi.

Gerçeğin ortaya çıkması üzerine belediye yetkililerinin mahalleye giderek vatandaşlarla görüştükleri ve “İşçi arkadaşlar kendi inisiyatifleriyle işaret koymuşlar. Olayın bu noktaya geleceğini tahmin edememişler. Herkesten özür diliyoruz” dedikleri öğrenildi.









