Temizlik işçilerine 'Aliço' eğitimi

Antalya'da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Büyükşehir Belediyesi temizlik işçilerine yönelik 'Güvenlik Tedbirleri' semineri düzenlendi. Caddelerde, sokaklarda ve yoğun bölgelerde görev alan Büyükşehir Belediyesi temizlik personellerine alanda çalıştıkları süre zarfında dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgiler verildi.

Güvenlik eğitimi Atatürk Kültür Merkezi'nde 800 temizlik çalışanına verildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli uzman polis Ali Bertan uyuşturucu madde kullanımı ve bu maddelerin tüketiminde kullanılan araç gereçleri temizlik işçilerine anlattı. Temizlik işçilerine uyuşturucu madde bulduklarında kesinlikle dokunmamaları uyarısında bulunan narkotik uzmanı, hemen durumun polise bildirilmelerini istedi.

Ayrıca konferansta hayat kurtarmanın, suç önleminin çok değerli olduğunu anlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Ayşegül Nair de şüpheli paket ve patlayıcı maddeler konusunda işçileri bilgilendirdi. İşçilere şüpheli şahıs, paket veya madde gördükleri takdirde durumun Alo 140 terör ihbar hattı veya polise haber verilmesinin önemi anlatıldı.

'Aliço' kimdir?

Seminer, popüler televizyon dizisi 'Çukur'da yer alan 'Aliço' karakterini akıllara getirdi. Rıza Kocaoğlu'nun canlandırdığı Aliço karakteri, dizide kağıt toplayıcısı olarak yer alıyor. Aliço, çöplerden topladığı ipuçları ışığında bilgiler topluyor ve bu bilgilerle olayları çözüme kavuşturuyor.