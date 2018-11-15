T24 LogoT24 Logo
Gündem

Temizlik işçileri, buldukları cüzdanı sahibine teslim etti

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli 3 işçi, çöp konteynerinde buldukları cüzdanı, uzun uğraşlar sonucu buldukları sahibine teslim etti

15 Kasım 2018 19:27

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli 3 işçi, çöp konteynerinde buldukları cüzdanı, uzun uğraşlar sonucu buldukları sahibine teslim etti.
Eski Sanayi Bölgesi’nde görevliyken çöp konteyneri içindeki kayıp cüzdanı fark eden belediye işçilerinden Hasan Uslu, Oğuz Sarıkaya ve İsmail Korkutan, 3 gün cüzdanın sabihini aradıktan sonra buldui.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, \"Görevlerini yerine getirirken cüzdanı bulan arkadaşlarımız hiç tereddüt etmeden sahibine teslim etmiştir. İşçilerimiz aslında olması gereken davranışı sergilemişlerdir. Günümüzde bu tür durumlarda olumsuz vakalarla karşılaştığımız için onların bu davranışı topluma örnek teşkil etmektedir\" diye konuştu.
\'HİÇ EKSİĞİ YOK\'
Cüzdanın sahibi Ali Sirer (30) ise Eski Sanayi Bölgesinde yürüdüğü sırada cüzdanını kaybettiğini belirterek, \"Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'ndeki görevli çalışanlar, çöpleri almaya geldiklerinde cüzdanımı bulmuşlar. Sonra bana ulaşmak  için buradaki herkese sormuşlar. Cüzdanımda hiçbir eksik yok. Ben, cüzdanım bulunmaz diye ümidimi kesmiştim ama, arkadaşlar sağ olsunlar cüzdanımı bulup, teslim ettiler\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHAKAYSERİ Kocasinan Belediyesi TemizlikMüdürlüğündeEski Sanayi BölgesindeHasan Uslu Oğuz SarıkayaKorkutanKocasinan Belediye Başkanı AhmetGünümüzdeEKSİĞİ YOKSirerBelediyesi TemizlikMüdürlüğüSonra
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24