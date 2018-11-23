T24 LogoT24 Logo
Gündem

Temizlik için çıktığı merdivenden düşüp, öldü

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de yaşayan Suriye uyruklu Hamide Hasrun (53), evde temizlik yaparken çıktığı seyyar merdivenden düştü

23 Kasım 2018 18:50

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de yaşayan Suriye uyruklu Hamide Hasrun (53), evde temizlik yaparken çıktığı seyyar merdivenden düştü. Başını demir merdivenin basamağına çarparak, ağır yaralanan kadın, tedavi altına alındığı hastanede bugün hayatını kaybetti.
Suriye\'nin İdlib şehrinde yaşanan iç savaştan kaçarak 3 yıl önce Kayseri\'ye gelen Hamide Hasrun, 12 Kasım günü Merkez Kocasinan İlçesi Yavuzlar Mahallesi Balcı Sokak\'taki evinde temizlik yapmak istedi. Temizlik sırasında seyyar merdivene çıkan Hasrun, dengesini kaybedip düştü. Başını demir merdivenin basamağına çarptı. Ağır yaralanan Suriyeli Hasrun, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hamide Hasrun, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Samed Aydın SUNKAYSERİ DHA KAYSERİSuriyeHamide HasrunBaşınıKayseriKasımMerkez KocasinanYavuzlar Mahallesi Balcı SokakTemizlikHasrunAğırHasrun Kayseri EğitimAraştırma Hastanesi Acil ServisiTedavi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24