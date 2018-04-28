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Temizlik görevlisi, yaralı kedininin tedavisini sağladı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, bir aracın çarpmasıyla yaralanan kediyi yaralı halde gören belediye temizlik görevlisi Abdülmecit Aytar (55), hemen ilgili birime haber verdi

28 Nisan 2018 15:52

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, bir aracın çarpmasıyla yaralanan kediyi yaralı halde gören belediye temizlik görevlisi Abdülmecit Aytar (55), hemen ilgili birime haber verdi. Kediyi kutuya koyup bir an olsun yalnız bırakmayan Aytar\'ın çağrısıyla gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı kediyi tedavi için barınağa götürdü.
Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100\'üncü Yıl Bulvarı\'nda meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Abdülmecit Aytar, temizlik yaptığı sırada yol kenarındaki yaralı kediyi fark etti. Aytar, bir aracın çarpması sonucu yaralanan kediyi kontrol edip, kutuya koyarak yolun karşısındaki bir iş yerine götürdü. Burada birlikte çalıştığı arkadaşlarının da yardımıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü\'nü arayan Abdülmecit Aytar, durumu anlattı.
İhbar üzerine olay yerine hayvan ambulansı yönlendirildi. Bir süre sonra belirtilen adrese gelen ekipler, müdahale ettikleri kedinin ön sol ayağının kırıldığını, çeşitli yerlerinde de yaralandığını tespit etti. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı\'na götürülen kedi, tedaviye alındı.
Yaralı kediyi yerde acı çekerken görünce dayanamadığını anlatan Abdülmecit Aytar, \"Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Onun acı çekmesine gönlüm razı olmaz\" dedi.

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