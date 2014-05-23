Temizlik görevlisi bulduğu 1.5 kilo altını teslim etti

Adıyaman’da, belediye temizlik görevlisi Abuzer Çelik, temizlik yaptığı sırada çöplerin kenarında bulduğu piyasa değeri 130 bin lira olan 1.5 kilo altını, polisler aracılığıyla Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanına teslim etti.

Adıyaman Belediyesi’nde 10 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Abuzer Çelik, bugün öğleden sonra Harıkcı Caddesi üzerinde temizlik yaptığı sırada çöplerin kenarında kutu içinde 1.5 kilo altın buldu. Hürriyet'ten Mahir Alan'ın haberine göre, altın dolu kutuyu alan Çelik, Sümer Meydanı’ndaki kuyumcular çarşısında bulunan polis noktasına gitti. Çelik’in durumu anlatması üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Ali Yaylagül ile temasa geçti. Yaylagül, altın dolu kutunun Gaziantep’ten gelen kuyumcu toptancılığı yapan ismi açıklamayan bir kişiye ait olduğunu ve firma yetkilisini teslim etmek üzere altınları alabileceğini söyledi. Bunun üzerine Çelik’in bulduğu altın dolu kutu, polisler eşliğinde Mehmet Ali Yaylagül’e teslim edildi.

'Durumum yok ama haram olduğu için almadım'

Altınları bukup teslim eden temizlik görevlisi Abuzer Çelik, "Yerde temizlik yaparken buldum. Arabamın içine koydum. İleride baktım içinde altın var tekrardan kapattım. Daha sonra kuyumcuların orada görevli polise söyledim ve ona teslim ettim. Haram olduğunu biliyorum. Durumum fazla yok. 6 çocuğum var ama Allah haram yedirmeyi nasip etmesin. Bir daha olsa yine aynı şekilde teslim ederim" dedi.

2 yüzük ve 3 gün izinle ödüllendirildi

Mehmet Ali Yaylagül ise ismini vermek istemeyen firma yetkilisiyle görüştüğünü ve Abuzer Çelik’in örnek davranışından dolayı hediye olarak iki yüzük verilmesini kararlaştırdıklarını söyledi. Yaylagül, "Yaklaşık 1.5 kilo civarında bir altın kutusunu valizlerinden düşürmek üzere belediyenin temizlik işçisi tarafından bulundu. Bizim memleketin tabiriyle helal mal, helal adama da denk gelmiş. Gerçekten ben huzurunuzda amcamızı tebrik ediyorum" diye konuştu.Öte yandan Abuzer Çelik’e, örnek davranışından dolayı çalıştığı taşeron firma tarafından 3 gün izin verildi.