Temizlik deyip geçmeyin; bel fıtığından kırıklara kadar pek çok tehlike var!

Fizyoterapist Gözde Başbuğ, temizlik yaparken omurga anatomisinin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dönme ve ani eğilmeler travmalara, bel fıtığına, yaralanmalara neden olabilir. Temizlik bezini de rotasyonel hareketlerle sıkmamalıyız, avuç içinde bastırarak kullanmalıyız" dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gözde Başbuğ, yoğun bir vakit ve çaba harcanan ev temizliğini yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Temizlik nasıl yapılmalı?

Gövdenin ani dönüşlerde bulunmaması gerektiğine dikkat çeken Başbuğ, "Özellikle gövdenin dönmesiyle rotasyon dediğimiz hareketlerin ani yapılmasıyla oluşan travmalara dikkat edilmelidir. Süpürge kullanırken öne doğru eğilirken her zaman sırt ve boyun dik tutularak belden kontrollü bir şekilde eğilmeliler. Sopalı temizlik bezlerini kullanırken bir ayağı önde, bir ayağı da arkada duracak şekilde bel bölgesini dengeye almalı çok fazla da dönmeli hareketler yapmadan tüm gövdeyle birlikte dönerek ve dik duruşu koruyarak temizlik yapmalıyız" dedi.

Ev temizliğinin sabahtan akşama kadar sürebilecek, oldukça uzun bir aktivite olduğunu vurgulayan Başbuğ, yüklenme ve dinlenme oranına da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek; "Yüklenme ve dinlenme oranına da dikkat etmeliyiz. Bir müddet temizlik yaptıktan sonra mutlaka dinlenmeli ve daha sonra tekrar devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bunları sakın yapmayın!

Diz üzerine eğitilerek yapılan silme işlemini önermediğini ve bez sıkma işleminin de yapılmaması gerektiğini belirten Başbuğ, sözlerine şöyle devam etti: "Dizlerin üzerinde silmeyi asla önermiyoruz çünkü bu da diz sağlığı için oldukça büyük problemlere ve oradaki bağların, kıkırdakların ezilmesine neden olur. Bu yüzden sopalı temizlik yardımcılarını kullanmalarını öneriyoruz.



Bez sıkma işlemi de temizlikte çok fazla yapılan aktivitelerden bir tanesi ve çok fazla dirsek ve el bileği patolojilerine neden oluyor. Dirsek ve el bileğinde tekrarlayan çevirme tipi hareketler nedeniyle karpal tünel sendromu olabiliyor veya çeşitli tuzak nöropatiler meydana gelebiliyor. Bez sıkma işlemi yapılmamalı ya da bezi top haline getirerek, el bileğini çevirmeden avuç içinde sıkmalıyız."

Ağır yükleri tek başına kaldırmayın

Genellikle destek almadan bir kişinin üstlendiği ev temizliklerinden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Başbuğ, "Koltuklar ve masalar ağırsa mutlaka başka birinden daha yardım alınması gerekiyor. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki bayanlar hem kemik erimesi hem de belde oluşabilen osteoartritler (kireçlenme), disk patolojileri, bel fıtıkları nedeniyle de bu işlerden yardımcı olmadan kaçınmalılar" dedi.