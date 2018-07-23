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Yaşam

Temizlemek için girdiği makinede hayatını kaybetti

Antalya'da makinayı temizlemek amacıyla içine giren Nurettin Aksongur öldü

23 Temmuz 2018 17:24

Antalya'da, plastik kasa üreten bir fabrikada çalışan  işçi Nurettin Aksongur, temizlek için girdiği makinenin çalıştırılması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya’da plastiklerin parçalandığı makineyi temizlemek için makinenin içine giren Aksongur hayatını kaybetti. Finike’ye bağlı plastik kasa üreten bir fabrikada çalışan Nurettin Aksongur, sabah saatlerinde bıçaklarını temizlemek amacıyla, plastiklerin parçalandığı makinenin içine girdi. Bu sırada iddiaya göre Aksongur’un içeride olduğunu fark etmeyen bir işçi, makineyi çalıştırdı. Olay sonrası Aksongur hayatını kaybetti. İşçi ise gözaltına alındı. Olay ile ilgili bir işçi göz altına alınırken başlatılan soruşturma sürüyor. 

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