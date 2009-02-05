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Yaşam

Temizleme aracına bir kurban daha

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

05 Şubat 2009 02:00

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökhan Bulut'un kullandığı 34 DT 9159 plakalı otomobil, E-5 Karayolu Sefaköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ şeritte bariyer temizliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 34 BB 8337 plakalı ait temizlik aracına arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Bulut ile yanındaki Musa Arslan (23), Tuğrul Özdemir ve Emrah Yılmaz yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, burada hayatını kaybetti.

Özel Doğan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özdemir ve Yılmaz'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Gökhan Bulut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arkadaşları ile birlikte askerden izne gelen Emrah Yılmaz'ı otogardan aldıklarını ve Kıraç'taki evlerine doğru gittiklerini belirterek, "Çarpmadan önce temizlik aracını görmüştüm, ancak solumdaki otomobil beni sıkıştırınca sağa kaçmak zorunda kaldım. Yol virajlı olduğu için direksiyonu toparlayamadım ve çarpmak zorunda kaldım" dedi.

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