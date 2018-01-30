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Temizlediği tabanca ateş alan genç öldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, temizlediği tabanca kazara ateş alan Mahir Keyvan (22), hayatını kaybetti

30 Ocak 2018 15:06

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu ilçesinde, temizlediği tabanca kazara ateş alan Mahir Keyvan (22), hayatını kaybetti.
Olay, dün gece ilçenin Başpınar Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi\'nde meydana geldi. Mahir Keyvan\'ın evde temizlediği tabanca, iddiaya göre, yanlışlıkla tetiğe dokunması nedeniyle ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Keyvan\'ın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Mahir Keyvan, yakınlarının çağırdığı ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.  Yapılan incelemenin ardından Mahir Keyvan’ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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