T24 LogoT24 Logo
Gündem

 Temizlediği sokaklarda ilgi odağı oluyor 

Alper KORKMAZ - İSTANBUL (DHA) - Bahçelievler'de bir temizlik görevlisi sokaklarda çalışırken kullandığı çiçeklerle donatılmış tekerlekli çöp kovasıyla ilgi odağı oldu

17 Mart 2018 13:43

Alper KORKMAZ - İSTANBUL (DHA) - Bahçelievler\'de bir temizlik görevlisi sokaklarda çalışırken kullandığı çiçeklerle donatılmış tekerlekli çöp kovasıyla ilgi odağı oldu. 
16 yıldır belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 49 yaşındaki iki çocuk babası Sinan Sertdemir çalışırken kullandığı tekerlekli çöp kovasını çöpte bulduğu çiçeklerle süsledi. Bahçelievler\'de bütün gün sokaklarda temizlik yaparken çiçekli çöp kovasıyla dolaşan temizlik görevlisi görenlerin ilgisinden de memnun. Çiçekleri çok sevdiğini ve doğanın daha güzel olmasını istediğini söyleyen Sertdemir, \"İnsanlar duvarlara bakacağına çiçeklere baksın istedim. Temizliğimizi yaptığımızda daha güzel olsun. İnsanların tepkisi de güzel. Hep fotoğraflarımı çekiyorlar. Memnun kalıyorlar onlar da. Fotoğraf çekilmek istiyorlar benle ama yasak olduğunu söylüyorum. Habersiz çekiyorlar\" diye konuştu. 

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZDHABahçelievlerSinan SertdemirSertdemirTemizliğimiziHepMemnunFotoğrafHabersiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24