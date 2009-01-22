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Sağlık

Temiz hava insan ömrünü 5 ay uzatıyor

Kentlerdeki hava kalitesinin artmasının insanların ortalama ömrünü 5 ay uzattığı ortaya konuldu.

22 Ocak 2009 02:00

ABD'de yapılan bir araştırma, kentlerdeki hava kalitesinin artmasının insanların ortalama ömrünü 5 ay uzattığını ortaya koydu.

Brigham Young Üniversitesi ve Harvard School of Public Health araştırmacıları tarafından yapılan ve New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, 1980 ile 2000 arasında 51 Amerikan kentinde ortalama yaşam süreci yaklaşık 3 yıl arttı.

Bu artışın 5 aylık bölümünü daha temiz bir havaya bağlayan araştırmacılar, hem daha temiz bir hava solunduğunu ve bunun çevre koşullarını iyileştirdiği hem de halk sağlığında iyileşmeler kaydedildiğini düşünüyor.

51 kentte 1980 ile 2000 arasında hava kirliliğini ölçen ve aynı dönemde ortalama yaşam süresini değerlendiren araştırmacıların gelir ve eğitim düzeyi, göç, demografik yapı ve tütün ürünleri kullanımı gibi istatistik modellerini de kullandığı belirtildi.

(AA)

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