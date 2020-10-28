Temiz Hava Hakkı Platformu: Eskişehir’de planlanan termik santral 11 milyon insanın sağlığına mal olacak

Temiz Hava Hakkı Platformu, Eskişehir’de yapılması planlanan termik santral için hazırlanan Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) raporunu açıkladı. "Eskişehir/Alpu Kömürlü Termik Santrali Sağlık Etki Değerlendirmesi" isimli raporda, santralin halk sağlığı üzerindeki etkisi inceleniyor ve karar vericilere izin süreçlerine sağlık etkisinin dahil edilmesi için öneriler sunuluyor.

Rapora göre Eskişehir Alpu Kömürlü Termik Santrali (KTS) yapılırsa çalışacağı tahmini 35 yıl boyunca; santralde kömür yakılmasından kaynaklı olarak ortaya çıkacak hava kirliliği sebebiyle Eskişehir dahil 24 ilde 11 milyonu aşkın insanın sağlığı olumsuz etkilenecek. Planlanan santralden kaynaklanacak hava kirliliği en az 3200 erken ölüme neden olacak. Sebep olacağı halk sağlığı harcamaları nedeniyle toplam 6 milyar 411 milyon avro sağlık maliyetine yol açacak. Rapora göre proje kapsamında toplam 419,9 hektar tarım alanı tarım amacı dışında kullanılarak yok olacak.

Planlanan santral 24 ili etkileyecek