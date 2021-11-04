Temerrütteki Çinli emlak şirketi Kaisa Group ödemesini yapamadı

Çinli emlak geliştirme şirketi Kaisa Group Holding, kendi garantisi altındaki bir varlık yönetim ürününün ödemesini kaçırdığını açıkladı.

Bloomberg HT'nin haberine göre Kaisa Group, Perşembe günü yaptığı açıklamada, şirketin kredi notu indirimleri ve emlak piyasasındaki zorlu ortam gibi bir dizi olumsuz faktörden dolayı, likidite konusunda daha önce görülmemiş bir baskı ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Açıklamada şirket, ürünün arzını yapan Kaisa Finance ile birlikte, ürün için yakında bir geri ödeme planı üzerinde çalışacağını duyurdu.