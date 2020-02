Temelli'den Erdoğan'a: Futbola da şikeci anlayışla, hileyle bakıyor

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır'da "Şöhretler Karması" maçının başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a “Top bile oynayamamış, sadece başlangıç vuruşu yapmış. Hayata futbol gözüyle bakıyor ama futbolda da şikeci anlayışla, hileyle bakıyor" dedi. Erdoğan'ın Ankara ve Diyarbakır'da yaptığı açıklamaların birbirden farklı olduğunu belirterek "Amedspor’a yapılan saldırıyı kınıyorum" demediği sürece ülkenin Cumhurbaşkanı olamayacağını söyledi. Temelli, yerel seçimlerle ilgili, "Hem Amed’de hem de bütün kayyım atanmış illerde başarıya ulaşacağız” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, dün, Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Temelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara ile Diyarbakır’da yaptığı açıklamaların birbirinden farklı ve bunun da “siyasi” olduğunu söyledi. Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesi Diyarbakır mitinginde de benzer açıklamalarda bulunduğuna dikkat çeken Temelli, “Burada halka bu yönde hitap edemez, çünkü tepki görür” dedi.

"Hem Amed’de hem de bütün kayyım atanmış illerde seçimlerde başarıya ulaşacağız"

Diyarbakır Stadyumu’nun ikinci kez açılışının gerçekleştirildiğini kaydeden Temelli, şunları söyledi: “Top bile oynayamamış, sadece başlangıç vuruşu yapmış. Top oynayamayacak kadar yaşı ilerlemiş. Siyaset yapamayacak kadar da yaşı ilerlemiş. Hayata futbol gözüyle bakıyor ama futbolda da şikeci anlayışla, hileyle bakıyor. Futbolda şike yaparsanız, maçı almanız garanti olur. Yerel seçimlere giderken de bu perspektifle bakıyorlar. Hakem onlardan, taraftar onlardan olsun. Maçın sonucu da başından belli olsun. Böyle bir yerel seçim olursa ne ala gözüyle HDP’ye saldırıyor. Hakem senden de olsa, bu tür nefret söylemleriyle yaklaşırsan da, tıpkı Amedspor gibi bu maçı alacağız. Hem Amed’de hem de bütün kayyım atanmış illerde bu seçimlerde başarıya ulaşacağız.”

"Erdoğan Amedspor'a Sakarya'da yapılan saldırıyı kınamadı"

Erdoğan’ın Diyarbakır Stadyumu’nun açılışında Amedspor’un geçtiğimiz hafta Sakarya’da uğradığı ırkçı saldırılara ilişkin açıklama yapmamasına değinen Temelli, şunları söyledi: “Futbolculara yönelik ciddi oranda, halkı nefret ve şiddete teşvik edecek görüntüler vardı. Federasyonu göreve çağırdık, bununla ilgili arkadaşlarımız gerekli açıklamaları yaptı. Federasyonla görüşmeler yapıldı. Federasyonun ilgili yönetmelik gereği karar alması gerekirken, almadığını öğreniyoruz. Savcılar da burada harekete geçmesi gerekiyor. Spor müsabakalarında olmaması gereken her şeyi gördük. Amedspor’a yönelik zaman zaman karşılaştığımız bir tablo. Madem Amedspor’un stadına geliyorsun, madem orada stadı tekrar açıyorsun; ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu iddia ediyorsun, öyleyse ‘Sporda şiddet olmaz, Amedspor’a yapılan saldırıyı kınıyorum’ dersin. Bunu söyleyemediğiniz sürece bu ülkede Cumhurbaşkanı olamazsın.”

Erdoğan’ın partili cumhurbaşkanı olduğu için ayrımcılığı savunduğunu vurgulayan Temelli, “Kimseyi kandıramaz. HDP’ye saldırı topyekûn topluma saldırıdır, kadınlara, emekçilere saldırıdır. Hepimizin savunduğu fikirler ortadadır; demokrasidir, çoğulcu demokrasidir. Dolayısıyla bu saldırı hepimizedir” dedi.

"Polisler, valiler, kayyım zihniyetliler, topyekûn HDP’ye saldırıyor"

Yerel seçimlere ilişkin “Erdoğan’ın Diyarbakırlılardan alacağı bir oy yok” diyen Temelli, şöyle devam etti: “Bu ülkeye huzur ve barışın gelmesi için bu zihniyetten bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Her geçen gün bu ülke çok daha büyük bir krize sürükleniyor. Bu ayrımcılığa bir an önce son vermemiz gerekiyor. Eşit yurttaşlık ve toplumsal barıştan söz ediyoruz; bunlara kim hayır diyebilir. Bugün insan haklarından söz ediyoruz, karşımızdaki siyaset seçim kampanyasını gözaltılarla başlatıyor. Polisler, valiler, kayyum zihniyetliler, topyekûn HDP’ye saldırarak harekete geçiyor. Nefret söylemine bir an önce son vermelidir.”