Temelli, YSK'nın sandık taşıma kararını eleştirdi: HDP'nin barajına baraj katma peşindeler

Diyarbakır'da, Barış Anneleri'ni ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran seçimlerinde sandıkların birleştirilmesi ile ilgili YSK kararını eleştirdi. Temelli, "HDP'nin barajına baraj katma peşindedirler. Tüm bunlara rağmen bütün halkımız, seçmenimiz, herkes sandık neredeyse oraya gidecek" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, beraberinde partisinin milletvekili adaylarıyla birlikte, Diyarbakır'daki 'Barış Anneleri' grubunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Temelli, seçim kampanyalarını iki temel üzerinden yürüttüklerini belirterek, "Bir tanesi barış mücadelesi, bir tanesi de demokrasi mücadelesidir. Bu iki mücadelenin birbirinden ayrılmayacağını, bu ülkeye barış gelmeden demokrasinin, demokrasi gelmeden barışın var olamayacağını söyledik. Bu ülkeye barış bir gün muhakkak gelecek. Hep birlikte bu yaşadığımız acılarla yüzleşeceğiz. Bu acılardan dersler çıkaracağız ve bu yüzleşmenin ışığında da bu ülkede bir daha bu savaşı, bu kayıpları, bu canlarımızı yitirmeye son vereceğiz. Tarihimizdeki tüm acılarla yüzleşmeden yol almak mümkün değil. Bugün yüzleşme günüdür. 24 Hazirandan sonra, bu ülkede demokrasi inşa etme çabası içinde olacaksak, yan yana geleceksek, bunun için öncelikli olarak yüzleşmemiz gerekiyor. Savaş politikalarına, savaş zihniyetine, savaş iktidarına, ancak bizler son verebiliriz. Annelerin acılarına sahip çıkarak, acıyı ortaklaştırarak, bu acılarla yüzleşerek, bunların bir daha yaşanmasına engel olabiliriz. Türkiye halklarına, tüm annelere çağrı yapıyorum; gelin bu gidişata, savaş politikalarıyla yol almaya çalışan iktidara hep birlikte 'dur' diyelim. Çözüm sürecinde bizler 'barış' derken, bu iktidar arkamızdan çökertme planları içinde oldu. Bu ülkede, bir daha bu acıları yaşamamak için, yeni Türkiye'yi, yeni siyaseti, yeni yaşamı birlikte var edeceğiz" dedi.

"Seçimde yaklaşık 250 bin arkadaşımız görev alacak"

Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temelli, 24 Haziran seçimlerinde bazı sandıkların birleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu'nun sandık taşıma kararının hatalı olduğunu belirten Temelli, "144 bin kişi taşımalı şekilde oy kullanmaya zorlanmaktadır. 144 bin kişi aslında sandıktan uzak tutulmaya çalışılmaktır. 144 bin kişi değil, daha fazla insan sandığa ulaşmasın istiyorlar. Taşıma taleplerinin geldiği yerlerde, bizim ortalama oy oranımız yüzde 70'in üzerinde olduğu bir bölge. Ağırlıklı olarak 'HDP'liler sandığa gitmesin, barajın altında kalsın' zihniyetidir bu. Valisi, YSK'sı ve tüm güvenlik güçleriyle, aslında HDP'nin barajına baraj katma peşindeler. Fakat tüm bunlara rağmen, bütün halkımız, seçmenimiz, herkes sandık neredeyse oraya gidecek, oyunu kullanacak. Sadece oy kullanmakla kalmayacak, oyuna sahip çıkacak, iradesine sahip çıkacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, sandıklarımızın başında olacağız. Demokratik bir ülkede sandık güvenliğini devlet alır. Devletin en önemli İşlerinden biri seçimlerin güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak ve sandık güvenliğini almaktır. Şu acayipliğe bakın ki, sandık güvenliğini alma konusu bugün HDP ve diğer partilere, sivil toplum örgütlerine kalmış durumda. Devlet bizatihi sandıkları güvensizleştiriyor. Güvenli oy kullanma, oyların güvenli sayımı ve sonuçların sağlıklı olmasının önündeki en büyük engel bugünkü iktidardır. İşte buna karşı ne yapacağız, sandıklara sahip çıkacağız. Yaklaşık 250 bine yakın arkadaşımız görev alacak. Ama sadece HDP değil, Adil Seçim Platformu diye dün bir deklarasyon yayınlandı. Biz de içindeyiz. Muhalefetin bütün partileri, sivil toplum örgütleri bir araya geldi. Türkiye'nin her yerinde şimdi halk sandığına, oyuna sahip çıkıyor. Devletin, YSK'nın, Vali'lerin, güvenlik güçlerinin bütün sandıklara yönelik bu güvenliği ortadan kaldıran tasarrufuna karşılık, halk sandığına sahip çıkıyor" dedi.

"Anket sonuçlarına göre oyumuz henüz 10.2 gözüküyor"

Dün kendilerine ulaşan bir anket olduğunu belirten Temelli, "Bu anket sonuçlarına göre oyumuz henüz 10.2 gözüküyor. Sandığa giderken bu oyun artmasını bekliyoruz. Bu bıçak sırtını yaratan bugünkü iktidardır. Sürekli olarak bu bıçak sırtından olumsuz etkilenmemiz açısından elinden geleni ardına koymayan bir iktidar var. Erken seçim güvenliği, sandık güvenliği bahanesiyle yapmış oldukları handikaplar bunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Fakat çalışmalarımız devam ediyor. Biz önünde sonunda bu barajı yıkacağız.



Türkiye'deki tüm demokrasi ve emek güçlerine, kadınlara, gençlere bir kez daha buradan çağrımızı yineliyoruz. Gelin, demokrasinin önündeki, barışın önündeki bu barajı hep birlikte yıkalım. Bu sadece HDP'ye değil, Türkiye demokrasine, Türkiye barışına örülmüş bir barajdır. Bunu ancak omuz omuza vererek yıkabiliriz. Hala kararsız bir seçmen kitlesi var, hala 'sandığa gitmeyeceğim' diyen bir seçmen kitlesi var. Sandığa gitmemek, kararsız kalmak gelecekten vazgeçmektir. Çocuğunuzun, kendinizin geleceğini bu uçurumdan aşağı yuvarlamaya çalışanların gücüne güç katmaktır. Gelin bu ülkenin uçurumdan yuvarlanmasına hep birlikte engel olalım" dedi. (DHA)

