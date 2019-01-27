HDP: Yakında batıdaki adaylarımızı açıklayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yakında batı illerindeki belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Batı illerinde muhalefetle dayanışma yapabileceklerini daha önce açıkladıklarını hatırlatan "Takdir edersiniz ki bu tek ayak üzerinde yürüyecek bir mücadele hattı değil" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Parti Meclisi (PM) toplantısından önce siyasal gelişmeler, seçim çalışmaları ve açlık grevlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aday belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Temelli, “Yerel seçim çalışmalarımız da sürüyor. Biz yerel seçimlere yaklaşırken bunun sadece bir seçim olmayacağını, yerel demokrasi mücadelesi olduğunu, bunun bütünlüklü demokrasi mücadelemizin önemli bir parçası olduğunu defalarca dile getirdik. Bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Bütünlüklü demokrasi mücadelemiz bir yanıyla tecride karşıdır, bir yanıyla savaşa karşı barış mücadelesidir; bir yanıyla da Türkiye rejiminin içine sürüklendiği tarifi mümkün olmayan bu sisteme karşı bir mücadeledir. Bütün bunları bütünlüklü olarak ele alıp değerlendirmek ve bunun çalışmasını hedef olarak önümüze koyarak yol alıyoruz. Seçimlere az bir süre kaldı, bundan sonra çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

"Batı’da tek ayaklı fedakarlık olmaz"

Diyarbakır’da düzenledikleri toplantıda doğu ve güneydoğu illerindeki belediye başkan adaylarını tanıttıklarını hatırlatan Temelli, şöyle konuştu: “Batı illerinde de çalışlarımız sürüyor. Bir çok il ve ilçeden gelen raporlar, fizibilite çalışmalarımız sonucunda yakında batı adaylarımızın tanıtımını yapacağız. Her yerde aday gösterme kararımızın yanında, belli istisnaları gözeteceğimizi dile getirmiştik. Radikal demokrasi anlayışı gereği bütünlüklü bir mücadeleyi önemsiyoruz. Demokratik kamuoyunun, STK’ler, ve demokratik çevrelerin görüşleri çerçevesinde cesaretle adım atacağımızı ve sorumluluk alacağımızı ifade ettik. Ama takdir edersiniz ki bu tek ayak üzerinde yürüyecek bir mücadele hattı değildir. Bu konuda bütün toplumsal kesimlerin sorumluluk alması önemlidir. Bunun ötesinde diğer muhalefet partilerin gerçek bir muhalefeti büyütmek ve demokrasi safında yer almaları yönünde bir iradeleri söz konusu ise bunun gereğini görmek istiyoruz. Ancak bu şekilde yol alabiliriz. HDP olarak bu konuda dayanışma göstereceğimizi ifade ederken, diğer muhalefet partilerinden bu konuda bir gelişme yaşanmamıştır. Seçimlere az bir süre kaldı. Aday başvuruları hızla yaklaşıyor, biz de çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. En kısa sürede adaylarımızı açıklayacağız. Seçim bildirgemiz hazırlanmak üzere, hem kadın seçim bildirgemizin hem de karma seçim bildirgemizin tanıtımı yapılacak. Seçim hazırlıklarımız bu şekilde sürüyor.”

AKPM kararı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) kararına ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakın AKPM de bu yönde bir karar aldı. Bu, önemli bir karardır. Hem tecrit konusunda hem de yasa tanımazlık ve hukuk tanımazlık konusunda çok önemli bir karar AKPM’de gündeme geldi ve ortaklaştı. Bu karar, Türkiye’nin geldiği hukuk düzenini tarif etmektedir. Türkiye’nin demokratik siyasetten ne kadar uzaklaştığını tarif etmektedir. Herkes için yaşanan ihlalleri tarif etmektedir. Bugün Türkiye’de bir hak ihlali varsa herkes için vardır. Bunları dikkate alıp değerlendirmek bizin en önemli sorumluluğumuzdur. Meclislerin hukuku önemli hukuktur, demokrasilerin en önemli zemini meclislerdir. İşte yerel meclis ve işte AKPM. ‘AİHM’in Demirtaş ile ilgili kararını tanımıyorum’ diyemezsiniz. ‘CPT’nin İmralı’ya ilişkin aldığı kararları tanımıyorum’ diyemezsiniz.”

"Binden fazla kişi açlık grevinde"

Temelli, 25 Ocak’ta tahliye edilen DTK Eş Başkanı ve Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in “Abdullah Öcalan’a dönük tecridi protesto etmek için” başladığını duyurduğu açlık grevi eyleminin bugün 81’inci gününde olduğunu hatırlattı. Temelli, cezaevlerinde tecride karşı 1000 bin fazla kişinin açlık grevi eylemi yaptığını söyledi