Temelli: TRT'den sesleniyor olmanın şaşkınlığını yaşıyorum

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, dün TRT Haber’de yasal propaganda hakkı çerçevesinde yaptığı konuşmasında, “6 milyon seçmenin oyunu almış bir Partinin Eş Genel Başkanı olarak, bizim vergilerimizle çalışan TRT’den nihayet sesleniyor olmanın şaşkınlığıyla sözlerime başlamak istiyorum” dedi.

24 Haziran'ın önemine vurgu yapan Temelli, "24 Haziran tarihi sadece bir seçim değildir. Ülkenin bundan sonra tek adam rejimi ile mi demokrasi ile mi yönetileceğinin tercihidir. Çocuklarımızın nasıl bir ülkede yaşayacağının belirleneceği gündür. Gelin, yeni yaşam umudunu halkın tüm kesimlerine taşıyarak yarattığımız coşkuyu 24 Haziran seçimlerinde taçlandıralım. 1 oy hiçbir zaman bu kadar önemli olmamıştı. 1 oyunuzla bu oyunu bozun" ifadesini kullandı.

Temelli’nin konuşmasının tam metni şöyle:

"Ekonomi krizinin nedeni demokrasi krizi"

2002 yılında ekonomik bir krizin ardından iktidara gelen AKP, 16 yıllık iktidarının son günlerinde, ülkemizi yeniden çok daha derin bir ekonomik krize sürüklemiş bulunuyor. Ekonomik krizin yanı sıra AKP ceberut devlet anlayışını hortlatarak ülkeyi vesayetçi tek parti iktidarı ve kayyumlarla yöneterek ağır bir siyasi krize de neden olmuştur. Demokrasilerde yerelin gücü artar. Ancak tek adam rejiminde yerelin değil merkezin gücü artmaktadır. İnsanlar artık iş yapabilmek için Ankara’da hatta doğrudan Saray’da birini bulmak zorunda. Merkez tek adamlaşmıştır. AB ülkeleri başta olmak üzere bütün ülkelerle kavga halindeyiz. Yasama ve yargı Sarayın noterine dönüştürülmek isteniyor. İnsan hakları ihlalleri nedeniyle ülkemiz ciddi bir itibar kaybına uğradı. Sonuç olarak Türkiye, gelir adaletinin olmadığı, yatırım yapılamaz, güvenilemez bir ülkeye dönüştü. Bugün yaşadığımız ekonomik kriz bu nedenle esas olarak demokrasi krizinden kaynaklanıyor. HDP, demokrasi ve insan hakları alanındaki dik duruşuyla Türkiye ekonomisinin düzelmesi açısından kilit partidir. Siyasi programımız ekonomiye güven getirecek, ekonomik programımız halka nefes aldıracaktır.

"Barış yaşamak, yaşatmaktır"

Ekonominin önündeki en önemli kilit demokrasiyse, demokrasinin önündeki kilit de Kürt Sorunu’dur. Kürt sorunu bugün Türkiye’deki herhangi bir hak talebine karşı çıkmak için mazeret olarak kullanılıyor, demokrasinin gelişmesi engelleniyor. İsraf ve yolsuzluk ekonomisi, demokrasinin düşmanıdır. Bir milyona yakın üniversite mezunu ve 5 milyon işsiz iş arıyor ve bulamıyor. Demokrasi olmadan adaletli ekonomi olmaz, hakça dağıtım, paylaşım gerçekleşmez. Bu sistemi değiştirecek, gerçek yerel demokrasiyi hayata geçirecek tek parti HDP’dir. Türkiye’nin tepeden tırnağa pozitif ve köklü değişime ihtiyacı var. HDP toplumun köklü değişim talebine cevap verecek yegane partidir.

"Yönetim krizi yaşıyoruz"

İktidar kadrosuna dâhil olabilmek, kamuda üst düzey görev alabilmek için, liyakat ve adalet yerine torpil ve kayırmacılık geçerli oldu. Kamuda çalışabilmenin koşulu, bir dönem paralel yapıyla ilişkili olmaktı, şimdi ise Saraya yandaş olmaktır. Bu nedenle ülkemiz uzun bir süredir nitelikli yönetim krizi yaşıyor. 16 yıldır iktidarda olan bir parti her 100 kadından 30’unun bile çalışma hayatına katılımını sağlayamadı. Türkiye dünyada genç işsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri haline geldi. İşçilerin ölümü artarak devam etti. İstismar denilince çocuklar akla gelir oldu. Ortaya çıkan tablo buysa, bu iktidar kadınların, emekçilerin, çocukların, gençlerin iktidarı olamamış demektir. Buna karşılık, AKP’nin borçlarına ve kayıplarına garantör olduğu şirketler, dünyada en fazla hazine garantisi verilen ilk 5 şirket arasına girmişse, bu iktidar mega zenginlerin, yandaş şirketlerin iktidarı olmuş demektir.

"KHK’dan kaynaklanan yaraları saracağız"

Çocuklarımız, gençlerimiz sürekli değişen eğitim sistemlerine maruz kaldı. Bilimsel, laik, parasız, cinsiyet eşitlikçi, nitelikli ve anadilinde eğitimi bütün çocuklarımız için olanaklı hale getireceğiz. İnsanların sorgusuz sualsiz bir şekilde işlerinden edildiği, tutuklandığı bir ülke haline geldik. Adalet duygumuz bütünüyle zarar gördü. Göreve gelir gelmez OHAL’i kaldıracağız ve KHK’lerden kaynaklanan yaraları acilen saracağız. Biz toplumun tüm yaralarının sarılması için halkı meclise taşımak istiyoruz. Yıkım noktasına getirilmiş ülkemizi hep birlikte ayağa kaldırmak istiyoruz. Bunu başaracağımızdan hiçbir kuşkumuz yok. Ben dahil 37 milletvekili adayımızın ihraç edilen emekçilerden oluşması bile, başlı başına bu umudun ilk adımı olacak.

"Kadınların partisi olması gururunu yaşıyorum"

Kadınların partisi olmanın gururuyla konuşuyorum. Ben burada, kendisine ‘kadınların partisi’ diyen bir partinin eş başkanı olma gururuyla konuşuyorum. Kadın vekillerimizin sayısı ile Meclisin kadın vekil oranını yükselttik. “İktidar partisi ‘her kadın dekan olamaz’ diye açıklama yaparken, bizler başvuran kadınların yüzde 56’sını milletvekili adayı olarak gösterdik. 16 yıllık bir iktidar tam 31 ilde 1 tane bile kadın aday göstermemişken, eşitliği savunan politikamızla her kademede eş başkanlık uygulamasını hayata geçirdik. Cumhurbaşkanı yıllardır kadınların nasıl giyineceğinden gülüp gülmeyeceğine, nasıl ve kaç çocuk doğuracağından hangi işlerde çalışacağına kadar, hemen her konuda kadınlar adına konuşuyor.

"HDP’nin barajı yıkması bunların son bulmasıdır"

HDP’nin barajı yıkması, bunların son bulmasıdır. HDP’nin meclis dışı bırakılması, tekçiliğin ve eşitsizliğin tırmanması; borçların, zamların artması, ihraçların devam etmesidir. Baraj demokrasinin önüne konulmuş bir barajdır. Kürtlerin ve diğer halkların Mecliste sesinin, sözünün kalmamasıdır. HDP’nin yüzde 10 barajını yıkması, tüm bunların son bulmasıdır. Bu anlamıyla tarihin bizlerin üstüne yüklediği ağır sorumluluğun farkındayız. Meclisin tek bir partinin çıkarlarına teslim edilmemesi için en az 80 milletvekillinin Cumhur İttifakına geçmesine izin vermeyelim.

"1 oy hiç bu kadar önemli olmamıştı"

24 Haziran tarihi sadece bir seçim değildir. Ülkenin bundan sonra tek adam rejimi ile mi demokrasi ile mi yönetileceğinin tercihidir. Çocuklarımızın nasıl bir ülkede yaşayacağının belirleneceği gündür. Gelin, yeni yaşam umudunu halkın tüm kesimlerine taşıyarak yarattığımız coşkuyu 24 Haziran seçimlerinde taçlandıralım. 1 oy hiçbir zaman bu kadar önemli olmamıştı. 1 oyunuzla bu oyunu bozun. 1 Oyla kendinin de, halkının da kaderini değiştirebilirsin. Biz size öncelikle güler yüzlü siyaset, sonra eşit yurttaşlık temelinde hep birlikte yöneteceğimiz çoğulcu bir rejim vaat ediyoruz. Kendinizi, kendi gücünüzü unutmayın. Gün be gün emekle var ettiğiniz hayatın gücünü unutmayın. Umudu unutmayın. Gülümsemeyi unutmayın.