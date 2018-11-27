Temelli: HDP'li bulamadıklarında soğanları gözaltına alıyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) iki yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği "Serbest bırakılsın" kararının geçikmiş bir karar olduğunu söyledi. Temelli, "AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı bu ülkeye bir hukuk dersidir. Bu ülkede hukuku tanımayanlara bir derstir" dedi.

Temelli, parti üyelerine yönelik gözaltıları eleştirerek, “Sürekli gözaltına almak için HDP’li arıyorlar; HDP’li bulamadıklarında soğanları gözaltına alıyorlar. Yarın, ‘terör örgütü kurmaya çalışan soğanlar ele geçirildi’ diye manşet atabilirler” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

"AİHM'in Demirtaş kararı bu ülkeye hukuk dersidir"

AİHM'in Demirtaş kararının geçikmiş bile olsa en olduğunu söyleyen Temelli, " Selahattin Demirtaş kararı bu ülkeye bir hukuk dersidir. Bu ülkede hukuku tanımayanlara bir derstir" dedi.

"AİHM'in Demirtaş kararını yerine getirin"

AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına uyulması için yargıya bir kez daha çağrı yapan Temelli, "Siyasi vesayet bütün mahkeme salonlarını kaplamış durumda. Ama her şeye rağmen bu karar önemli bir fırsattır. Gelin bu kararı yerine getirin. Aksi takdirde gün gelir bu ülkeye demokrasi gelir, bağımsız tarafsız yargı gelir; bilin ki o gün bunun hesabını sizden sorarız" dedi.

"'Soğanlar ele geçirildi’ diye manşet atabilirler"

Parti üyelerinin gözaltına alınmasını eleştiren Temelli, "Sürekli gözaltına almak için HDP’li arıyorlar; HDP’li bulamadıklarında soğanları gözaltına alıyorlar. Yarın, ‘terör örgütü kurmaya çalışan soğanlar ele geçirildi’ diye manşet atabilirler" dedi.

"Bir tane kadın aday yok"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde polisin kadınlara saldırmasına tepki gösteren Temelli sözlerine şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığı'ndaki o vazifeli, 25 Kasım'da sokağa çıkan kadınlar için diyorki 'İlla polise saldıracaklar'. Görüntülerde görülüyor, polis kadınlara saldırıyor. Cumhurbaşkanı farklı mı? Fransa'daki şiddeti kınayan bir İçişleri Bakanı var, ama Türkiye'de her saat uygulanan şiddeti görmüyor. Cumhurbaşkanı da diyor ki 'Kadın ile erkek 100 metreyi beraber koşamaz'. Bunun bakışı böyle, sadece kaba güç üzerinden insanları tartan bir zihniyet. İşte biraz önce belediye başkanları açıkladı, listede bir kadın görmedik."

"Ankara’da yolsuzluk dosyasını saklayan kişi Diyarbakır'da aday gösterildi"

AKP'nin Diyarbakır'da büyükşehir belediyesine kayyım olarak atanan Cumali Atilla'yı aday gösterdiğini hatırlatan Temelli, "Diyarbakır’da kayyım aday gösterildi. Ankara’da yolsuzluk dosyasını saklayan kişiyi aday gösteriyorlar. İzmir’de ekonomiyi perişan edip gitmiş birini aday gösteriyorlar. Biz her yerde halkların adaylarını göstereceğiz. Şimdi temizlik zamanı; süpürgeleri hazırlamalıyız" şeklinde konuştu.

"Leyla Güven, açlık grevinin 20’nci gününde"

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevinin 20'nci gününe girdiğini söyleyen Temelli, "Bugün cezaevlerinde açlık grevleri başlıyor. Bu arkadaşlarımız bir çağrı yapıyor, ‘Gelin tecriti bitirin’ diyor. Bugün Tahir Elçi’nin katledilmesinin 3’üncü yılı. 3 yıldır dosyada hiçbir gelişme yok, buna karşın Tahir Elçi’nin adının verildiği parkın ismi değiştiriliyor. Hep birlikte o parklara isimlerini 31 Mart’tan sonra geri vereceğiz" dedi.

"Biri Rizeli, biri Trabzonlu"

Uzun yıllardır Karadeniz'de ırkçılık, milliyetçilik ve yoz kültürün öne çıkarıldığını söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Temelli, "Bu Karadeniz halkına haksızlıktır. Bir tanesi Trabzon milletvekili, İçişleri Bakanı. Diğeri de Rize’den. Talihsizlik… Fındık kadar aklı olanlar iktidarda. Bir de o fındık kadar akılda kurt çıkıyor kurt! Karadeniz’de hamsi neredeyse tükenecek. Fındık üreten aileler perişan. Fiskobirlik’e devletin desteği kesilmiş. Bu destek Fiskobirlik’e gitmiyor, bize küfreden müteahhide gidiyor" diye konuştu.