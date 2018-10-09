Temelli: Çetelere dışarıda hareket alanı sağlamak istiyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, MHP\'nin af teklifine ilişkin, \"Biliyorsunuz Türkiye son günlerde af tartışmasına kilitlendi. Kaderine boyun eğmeden içeride olan binlerce tutsaktan söz etmeden kader tutsaklarını çıkarıyoruz diyorlar. Çetelere dışarıda hareket alanı sağlamak istiyorlar\" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM\'de partisinin grup toplantısında konuştu. Sezai Temelli, MHP\'nin af teklifine ilişkin, \"Biliyorsunuz Türkiye son günlerde af tartışmasına kilitlendi. Kaderine boyun eğmeden içeride olan binlerce tutsaktan söz etmeden kader tutsaklarını çıkarıyoruz diyorlar. Çetelere dışarıda hareket alanı sağlamak istiyorlar. Af tartışması sürerken daha geçtiğimiz hafta havalimanında direnen 7 işçi arkadaşımız daha tutuklandı. Toplantıda 34 işçi arkadaşımız tutuklu. Neden tutuklu? Çünkü bu çalışma koşullarına itiraz ettikleri için, bu ortaçağ köleci akla itiraz ettikleri için tutuklandılar. AKP’nin yönettiği bu ülkede her ay 150’den fazla işçi hayatını yitiriyor\" dedi.

\'AKP BİR MAHALLE TEFECİSİ GİBİ’

Sezai Temelli, Türkiye\'nin bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu kaydederek şöyle konuştu: \"Bugün ülkenin en büyük sorunlarından biri ekonomi sorunudur. Türkiye’nin yaşadığı iktisadi krizi açıklamaya çalışırken hükümet sürekli dış güçlerden bahsediyor. Dış güçler böyle yaptı dış güçler şöyle yaptı. Oysa iktisadi krizin en önemli sebeplerinden biri izlenen savaş politikaları. Tecrit, savaş ve demokratik çözümün önünün tıkanmasıyla, bu iktisadi krizin içinden çıkamazsınız. Öyle oluyor zaten. Hem iktisadi krizin içinde boğuluyorlar hem de bu politikalarda ısrar ediyorlar. Bu yıl, 2018 yılında savunma sanayi destekleme fonuna ayrılan para yüzde 124 artmış. Evet, kriz var, ciddi anlamda yoksullaşma var, hayat pahalılığı artıyor. Savunma sanayi destekleme fonuna yüzde 124 artış getirildi. İnşaat ve silah sanayi bu ikisi üzerinden ülke ekonomisi toplum bir uçuruma ve felakete sürüklenmeye devam ediliyor. Buradaki asıl sorun AKP’nin bu ekonomik sorunları, savaş koşullarını sürekli diri tutarak aşma çabasıdır. Savaş politikalarındaki inatları iktidarda kalmalarının nedenidir. O yüzden bu denli barışa düşmanlar, o yüzden benim arkadaşlarımı gece gündüz gözaltına alıyorlar. O yüzden benim eşbaşkanlarımı içeride tutuyorlar. Her siyasal kriz ortaya çıktığında ya dış mihraklar ya iç mihraklar. Bazen de sızma mihrak var. McKinsey. Karar veremediler iç mi dış mihrak mı? O yüzden şimdi Damat hangi kadroya atanacak, iç mihrak kadrosuna mı dış mihrak kadrosuna mı atanacak, onu da yakında göreceğiz. Her sabah zamla uyanıyor halk. Bugün yine akaryakıta zam yapıldı. Bu enflasyonla ilgili konuşuyorlar, nedeni üzerine çalışma yapıyorlar. Her gün bu denli zam yapılan ülkede zaten enflasyon çıkar. Bir zam sistemi var. AKP bir mahalle tefecisi gibi. Halktan topluyor ve bir çukura bu kaynakları atıp çarçur ediyor. Nasıl mı topluyor? İşte fatura böyle topluyor. Elektrik faturası, doğalgaz faturası ve gelen her faturaya bakın. Her faturada en az 4-5 ayrı vergi var.\"

\'KAYYUMLARI KAYYUM COĞRAFYASINDA SÖKÜP ATACAĞIZ\'

Sezai Temelli; belediyelerine atanan kayyumları anımsatarak şöyle dedi: \"Bizim belediyelerimizle ilgili konuşmaya başladı ya, bizim hiçbir belediyemizde Sayıştay raporlarıyla kanıtlanmış bir tek kuruş yolsuzluk yok. Ne yolsuzluğu, hata yok hata. Muhasebesini tam tutmuş, şeffaf tutmuş ve hesabını vermiştir. Bunlar bizim belediyelere laf söylerken atadıkları kayyumların hepsi yolsuzluğa bulaştı. Atadığı kayyumu bile görevden almak zorunda kaldı, hırsızlığın boyutuna bak. Bir tek kuruşluk yolsuzluk bulamadığı belediyelerimizi suçlarken kendi atadıkları kayyumlar ortada. Az kaldı. Bütün bu kayyumları bu kayyum coğrafyasından hep birlikte süpürüp atacağız. Hem kayyumları atacağız hem Saray’ı süpüreceğiz.\"