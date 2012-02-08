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Kültür-Sanat

Temelkuran'ın yeni kitabı 'Kayda Geçsin' çıktı

Habertürk gazetesindeki köşesine son verilen Ece Temelkuran'ın yeni kitabı "Kayda Geçsin" adıyla çıktı...

08 Şubat 2012 02:00

T24 - Habertürk gazetesindeki köşesine son verilen Ece Temelkuran'ın yeni kitabı "Kayda Geçsin" adıyla çıktı. 

Temelkuran'ın yazılarından derlenen kitabı yayımlayan Everest Yayınları'nın bülteninde, "Ece Temelkuran, kayıtları çok titiz tutulması gereken zamanlardan bildiriyor bu kitapta. Son iki yıllık tarihine o titizlikle bakıyor. Artık yazamaz hale getirilmenin, kaçınılmaz bir keskinleşmenin tarihine yani" deniliyor.

Everest Yayınları'nın "Kayda Geçsin"le ilgili bülteni şöyle:

ECE TEMELKURAN’dan ''KAYDA GEÇSİN''  ÇÜNKÜ BU ZAMANLAR, O ZAMANLAR…

Yazı ve kitaplarıyla yeryüzünün kayıtlarını tutan Ece Temelkuran bu kez kayıtları sizin tutmanızı istiyor. Temelkuran, herkesin “tuhaf zamanlar” dediği bu zamanları anlamak ve anlatmak için yazıyor.

Bu ülkede olan bitenleri, unuttuklarımızı, unutturulanları, uzakta kaldıklarımızın bazen de yanı başımızda olanlara kayıtsızlığımızı tarihin sayfalarına not düşüyor.  Ece Temelkuran’ın yazılarından oluşan yeni kitabı Kayda Geçsin Everest Yayınları’ndan çıktı.

Ece Temelkuran, kayıtları çok titiz tutulması gereken zamanlardan bildiriyor bu kitapta. Son iki yıllık tarihine o titizlikle bakıyor. Artık yazamaz hale getirilmenin, kaçınılmaz bir keskinleşmenin tarihine yani.

“Kayda Geçsin” çünkü; bu zamanlar, o zamanlar...

“Umut pek güven duyduğum bir sözcük değil, ben inadı tercih ederim. Umudum yok olsa bile inadım var. İnsanın, yine de, her şeye rağmen iyi olabileceğine, bu ülkenin içinde, dövüldükçe içinin çok derinine kaçmış bir iyilik tohumu olduğuna dair bir inatçı imanım var.
Benim de, benim gibilerin de bu ülkeye dahil olduğunu söylemek, sonra yeniden söylemek için sağlam tutmaya çalıştığım bir inadım var. Biz varız. Yani biz de varız...”



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