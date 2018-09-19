Temeldeki su kesilmeyince hükümet konağı inşaatında çalışma durdu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu için yıkılıp, yeniden inşasına başlanan hükümet konağının temel kazısında çıkan su yaklaşık 20 gündür kesilmedi. Bu nedenle çalışmalar durdu.

​Bayramiç\'te 25 yıldır hükümet konağı olarak hizmet veren Atatürk Caddesi’ndeki bina, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçen aylarda yıkıldı. İnşaat çalışmaları sırasında 5 metreye ulaşıldığında temelden çıkan tatlı su çekilmeye başlandı ve kesilmesi beklendi. Ancak 20 gündür 3 dalgıç motorla 24 saat aralıksız çekilen su, bir türlü kesilmedi.

Temelin bazı bölümlerinde heyelan meydana gelince Bayramiç Belediyesi, garaj bölgesindeki araçları boşalttı. Koruma şeridi çekerek, oluşabilecek heyelan için önlem aldı. Temelden su çekimi devam ederken, inşaatı TOKİ’nin yaptığı, ancak temel kazma işinin ihaleyle bir şirkete verildiği belirtildi.



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