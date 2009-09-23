Temel ve Fadime'den 6 bin TL kazandılar

Samsun Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü ve Kız Meslek Lisesi'nde üretilen bez bebekler 'Temel ve Fadime' 10 yılda 6 bin TL gelir getirdi.



Samsun Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü ve Kız Meslek Lisesi’nde üretilen ‘Temel ve Fadime’ bebekleri, 10 yılda 6 bin TL gelir getirdi. Avrupa’ya ihraç edilen bebeklere ilginin büyük olduğunu söyleyen lisenin Tanıtım Pazarlama Bölüm Şefi Nuray Kuruoğlu, özellikle Türk büyükelçiliklerinin hediyelik olarak sipariş verdiğini söyledi.

Samsun Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü ve Kız Meslek Lisesi’nde öğrenciler ile usta öğreticiler tarafından Karadeniz yöresi insanını simgeleyen ‘Temel- Fadime’ bebeklere, geleneksel kıfayetler giydiriliyor. Elle yapılan bebekler Almanya, Fransa, İsrail, Hollanda ve ABD’ye gönderiliyor.

Karadeniz fıkralarının iki temel karakteri Temel ve Fadime bebeklere ilginin büyük olduğunu söyleyen lisenin Tanıtım Pazarlama Bölüm Şefi Nuray Kuruoğlu, bebeklerin parça parça hazırlandığını söyledi. İlk önce pamuklu iç kısmının yapıldığını, sonra kıyafetlerinin ve aksesuarlarının hazırlandığını belirten Kuruoğlu, “Temel ve Fadime bebeklerinden 10 yılda yaklaşık 6 bin TL kar elde ettik. Daha çok yurt dışına gönderiyoruz. Bebeklerin çiftini 70 TL’den satıyoruz. İlgiden memnunuz” dedi.

Fıkralara konu olan Temel ve Fadime’nin bez bebek olarak tasarlandığını söyleyen Nuray Kuruoğlu, “Şimdi amacımız bebeklerin daha çok tanıtımını yaparak seri üretime geçmek. Turizm sektörüyle uğraşan kişiler bu bebeklerden alıp hediyelik olarak müşterilerine sunabiliyor. Özellikle Türk büyükelçilikleri bu bebeklerden sipariş vererek Avrupa’daki misafirlere hediye olarak sunuyor. Bu da çalışma azmimizi artırıyor” diye konuştu