Temel Reis haklı çıktı, ıspanak kasları güçlendiriyor

Ispanak ve benzer nitrat yönünden zengin sebzelerin kasları güçlendirdiği bilimsel olarak doğrulandı.

İsveç 'teki Karolinska Enstitüsü bilim adamları yaptıkları araştırmada, ıspanaktan aldıkları tuzu bir hafta boyunca farelerin içme suyuna ekledi. Bu sürenin sonunda, düzenli olarak nitrat alan farelerin kaslarında belirgin bir güçlenme olduğu tespit edildi. Araştırmaya katılan Andres Hernandez, farelere, bir insanın 200-250 gram ıspanak yediğinde aldığı nitrat oranı doğrultusunda tuz verildiğini belirtti.

Nitrat alımının, kırmızı kas olarak da bilinen, fazla efor gerektirmeyen hareketlerde devreye giren, yavaş kasılan kas lifleri üzerinde önemli bir etkisinin saptanmadığını kaydeden Hernandez, ancak beyaz kas olarak bilinen, yüksek eforda kullanılan, hızlı kasılan kas liflerinde önemli değişime yol açtığını bildirdi. Nitratın, kaslarda bulunan iki proteinin yoğunluğunu artırdığını ifade eden Hernandez, bu proteinlerin de beyaz kaslardaki kalsiyum miktarını yükselttiğini söyledi. Araştırma sonucunun hem spor alanında hem de kas hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceğini ifade eden Hernandez, klinik deney de yapacaklarını belirtti.