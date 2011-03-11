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Politika

TEMEL KOTİL İSTİFA ETMEDİ İSTANBUL (A.A)

11 Mart 2011 13:44

-TEMEL KOTİL İSTİFA ETMEDİ İSTANBUL (A.A) - 11.03.2011 - Türk Hava Yolları (THY) A.O, Genel Müdür Temel Kotil'i 12 Haziran'da yapılacak seçimde milletvekili aday adayı olmak için istifa eden kamu görevlileri arasında gösteren haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. THY'den yapılan açıklamada, bazı basın organlarında Genel Müdür Temel Kotil'in istifa eden kamu görevlileri arasında adının geçtiğinin tespit edildiği belirtilerek, ''Söz konusu haber gerçeği yansıtmamakta olup, bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gereği üst yönetimimizde herhangi bir istifa/ayrılma olması halinde ortaklığımızın bildirimle yükümlü olduğu gözönünde bulundurularak bu tür haberlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız'' ifadesine yer verildi.

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