Temel Karamollaoğlu: Yerel seçimlerde hiç kimse ittifakı gündeme getirmez ama dirsek teması olur

Türkiye'nin yeni yönetim sistemine geçişini sağlayan 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekili seçimlerinde Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ancak beklentilerin altında oy alan Temel Karamollaoğlu, ekonomi ve yerel seçimler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, "Yerel seçimlerde ittifak konusunu kimsenin gündeme getireceğini zannetmiyorum ama dirsek teması olur" ifadesini kullandı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Karamollaoğlu Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler ve gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, ekonomiye ilişkin tespitlerine şöyle başladı:

"Durum sıkıntılı. Bu bir anda meydana gelen bir problem değil. Biz bugün yaşanacakları 10 sene önceden de görebiliyorduk."

Ekonomide bugünkü sorunların yaşanmadığı dönemlere atıf yapan Karamollaoğlu, "İşsizlik hep yüksek seviyelerde kaldı. Dış ticaret açığı her zaman bizim aleyhimize oldu. Bütçe açığı da aynı şekilde." diye konuştu.

"Dışarıya mahkum hale geliriz"

Türkiye'nin dış borca mahkum hale geldiği tespitini yapan Karamollaoğlu, "Biz üretmiyorsak dış ticaretimiz artı vermiyorsa başka bir kaynağımız da yoksa, biz dışarıya mahkum hale geliriz." dedi.

"İstikrar sağlanırsa yatırımcı gelir"

500 milyar dolara yaklaşan dış borca da değinen Karamollaoğlu, "Bir yerlerden mutlaka döviz bulunması icap eder. Döviz de bir ülkeye ancak yatırım yoluyla ya da borsa işlemleriyle gelebilir. Bunlar sıkıntılı. Para da Türkiye'ye gelirken tedirgin. Yatırımcılar ortamı yatırıma uygun görmüyor. Bu ancak içerde istikrarın sağlanmasıyla olur." görüşünü savundu.

24 Haziran'da geçilen yeni sisteme ilişkin iktidarın 'istikrar' vurgusunu hatırlatan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi sadece, yöneticilere istişare etmeden karar alma fırsatı veriyor. İstikrarın sağlanmasını sağlayan bir şey değil. Bugün yaşadığımız istikrarlı bir şekilde uygulanan yanlış politikalar sonucu oluşan istikrarsızlık"

"Makam aracı tedbiri güzel bir yaklaşım"

Hükümetin aldığı ekonomik tedbirleri de değerlendiren Karamollaoğlu'na göre makam araçlarının azaltılmasına yönelik çalışma 'güzel bir yaklaşım' fakat enflasyonun artışı ve yolsuzlukların önlenmesi de gerekli.

"Rusya, ABD ve ABD"

Karamollaoğlu'nun çözüm reçetesi ise şöyle:

"Pazarın canlı tutulması gerekir. Benim önerim; 2007-2009 krizinde ABD, Avrupa Birliği ve Rusya hangi tedbirlere başvurdu bunları inceleyin ders çıkarın ve bir takım adımları buna göre atılması."

"Kolları sıvadık sahaya iniyoruz"

24 Haziran'daki seçimler öncesinde özellikle sosyal medyadaki popülerliği hatırlatılan Karamollaoğlu, "Popülerliğinizi mi yitirdiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bilmem. Seçimlerin arkasından teşkilatlarımızda seçimler neden böyle oldu diye değerlendirme yaptık ve yerel seçimlerde neler yapmalıyız dedik. Beklediğimizin altında bir sonuç olduğu için bir mütalaa sürecine ihtiyacımız vardı. Ama şimdi kolları sıvadık sahaya iniyoruz. O zaman biraz daha görünür oluruz. Popülarite biraz da milletin ihtiyaçlarına tercüman olduğumuz için doğan teveccüh."

"Hiç dirsek teması olmaz demek değildir"

Saadet Partisi Genel Başkanı'nın yaklaşan yerel seçimlere ve ittifak konusundaki görüşleri ise şöyle:

"Şu anda kimsenin ittifak meselesini gündeme getireceğini zannetmiyorum. Ama bu hiç dirsek teması olmaz demek de değildir. Genel merkezler bazında bir ittifak olmaz ama ancak temaslar olur."

"İttifaktan pişman değiliz"

"İttifaktan pişman değiliz ama onu ne için yaptığımızı biliyoruz. Yüzde on barajını aşarsak başkanlık sitemini değiştirebiliriz demiştik ama yerel seçimlerde öyle bir ittifak olmaz."