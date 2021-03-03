Temel Karamollaoğlu'nda HDP açıklaması: Siz birini kapatırsınız, bir başkası çıkar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında HDP milletvekillerinin fezlekeleri hakkında "Bu tip konular üzerinde müzakerenin doğru olduğu kanaatinde değilim. Siyasi partiler demokrasinin unsurlarıdır. Siz birini kapatırsınız bir başkası çıkar" ifadelerini kullandı.

İnsan hakları eylem planına ilişkin ise Karamollaoğlu, "Şahsen bu ifadeyi önemsiyorum. Bu ifade ne manaya geliyor? Siz kanunları yapabilirsiniz, uymadıktan sonra neye yarar? Siz istediğiniz düzenlemeleri yapın tavrınız yaklaşımınız değişmedikçe kanunlar insanların önüne engel olarak çıkmıyor. İktidar sorumlu davranmalı. Önce mevcut kanunlara uyacağım diyeceksiniz, sonra geliştirmeye ihtiyaç var diyeceksiniz, amenna" dedi.

Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasarruf açıklamalarına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Çok güzel değerlendiriyorum hay Allah razı olsun. Erdoğan, 'İtibarda tasarruf olmaz' demişti. Asıl tasarruf yapılacak yer itibar."