Temel Karamollaoğlu: Kasım'da seçim ihtimali hâlâ var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu sene Kasım'da bir seçim olma ihtimali hâlâ var. Kendimizi Kasım'da olacak bir seçime göre hazırlamak mecburiyetindeyiz. Çalışmalarımız inşallah buna endeksli olarak yürütülecek, gafil yakalanmamalıyız." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezinde, il başkanları ve il müfettişleriyle bir araya geldiği toplantı öncesi yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi politikaları ile dış politikasını eleştirdi.

Herkesin olanı biteni gördüğünü savunan Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin etkisiz ve saygı duyulmayan bir ülke haline geldiğini iddia etti.

Karamollaoğlu, "Biz de politika gereği posta koyuyoruz. Durmadan 'Ey Almanya'. Tamam da bu bir şey ifade etmez. Problemlerimizi çözmek için dış politikada efelenmeye ihtiyacımız yok" diye konuştu.

"Metal yorgunluğu AK Parti'nin kendisinde var"

"15 sene iktidarda kaldıktan sonra hangi politikaları değiştireceksiniz ki ayakta durabilesiniz" diye soran Temel Karamollaoğlu, "Zannediliyor ki AK Parti kadroları değişirse Türkiye ayağa kalkar. AK Parti politikaları yıprandı, metal yorgunluğu AK Parti'nin kendisinde var, şu anda Türkiye'yi yönetemiyor." iddiasında bulundu.

Karamollaoğlu, memura verilen zammı kesinlikle yeterli ve hakkaniyete uygun bulmadıklarını ifade ederek, memurun, işçinin ve emeklinin enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini söyledi.

Ekonomide yeni anlayış ve yatırıma ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Temel Karamollaoğlu, şu anda inşaat yatırımına, yola, köprüye değil istihdam sağlayacak ve ithalatı önleyecek yatırımlara ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

"Baskın seçim ihtimalini gündemde tutuyoruz"

Karamollaoğlu, seçimlerin zamanında yapılması halinde mahalli seçimlere 1,5, genel seçimlere 2 yıl olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Ama biz bir baskın seçimin olma ihtimalini de her zaman gündemimizde tutuyoruz. Başka söylemlere itibar etmeden, bu sene Kasım'da bir seçim olma ihtimali hâlâ var. Bunun için biz kendimizi Kasım'da olacak bir seçime göre hazırlamak mecburiyetindeyiz. Çalışmalarımız da inşallah buna endeksli olarak yürütülecek, gafil yakalanmamalıyız. Ani bir karar neticesinde 'Vay canına böyle bir durumla da karşılaşacağımızı hiç düşünmemiştik' dememeliyiz. Onun için bugün yapacağımız il başkanları toplantımız, tarihi bir toplantı. Hazırlıklarımızı gözden geçirmek, varsa eksik olan kongrelerimizi tamamlamak, teşkilatlarımızdaki birtakım noksanlıkları gidermek mecburiyetindeyiz. Çelikleşmek mecburiyetindeyiz. İnşallah önümüzdeki seçimler Saadet Partimizin yeniden millet nazarında ittifakla desteklendiği bir seçim olacak. Biz var olduğumuzu, ülke problemlerini çözmeye hazır olduğumuzu mutlaka ispat edeceğiz."