Temel Karamollaoğlu: Esas metal yorgunu olan Erdoğan'dır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisine sıklıkla söylediği 'metal yorgunluğu' sözleri hakkında konuştu. Karamollaoğlu, "Metal yorgunluğu AK Parti’nin merkezinde var. Esas metal yorgunu olan Sayın Cumhurbaşkanı’dır" dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı Eylül Ayı İl Divan Toplantısı, Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmen Evi’nde gerçekleştirildi. Programa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Sevim, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, Saadet Partisi GİK üyeleri Fethullah Erbaş, Yaşar Canbay, Hasan Hüseyin Özbey, Saadet Partisi İstanbul il ve ilçe yönetimleri ile çok sayıda partili katıldı.

Saadet Partisi’nin İstanbul İl Divan Toplantısı’nda Arakan’da yaşanan katliama dikkat çeken Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, “Öyle bir dönemden geçiyoruz ki dünya böyle bir tarihi daha önce yaşamamıştır. Günümüzde iletişim hızlandı. Kitle imha silahları ile binlerce insanı katlediyorlar. Dünya küçüldü. Bu gelişmeler ile birlikte medya insanları yönlendirmeye başladı. Milyonlarca insan sanal bir dünyada yaşıyor artık. Bir tarafta bir kısım insan parayı nasıl harcayacağını bilemiyor. Ama bir kısım insan su bile bulamıyor. Böyle bir karışıklık daha önce yaşanmamıştır diye düşünüyorum” dedi.

"Katliamlar gıda yardımları ile önlenemez"

Türkiye'nin İslam coğrafyasındaki zulümlere karşı ciddi yaptırımlarda bulunamamasını eleştiren Karamollaoğlu, “Bugün Sayın Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olmasına rağmen ciddi icraatlar yapamıyor. Neymiş efendim zalimleri kınıyorlarmış. O makam kınama makamı olmamalı, icraat makamı olmalıdır. Şimdi de ‘ama gıda ve kıyafet yardımı yapıyoruz’ diyebilirler. Katliamlar gıda yardımları ile önlenemez ciddi yaptırımlar gerektirir” ifadelerini kullandı.

Dünya en karışık dönemini yaşıyor

İç ve dış siyasette yaşanan karmaşaya değinen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Öyle bir dönemden geçiyoruz ki dünya böyle bir tarihi daha önce yaşamamıştır. Günümüzde iletişim hızlandı. Kitle imha silahları ile binlerce insanı katlediyorlar. Dünya küçüldü. Bu gelişmeler ile birlikte medya insanları yönlendirmeye başladı. Milyonlarca insan sanal bir dünyada yaşıyor artık. Bir tarafta bir kısım insan parayı nasıl harcayacağını bilemiyor. Ama bir kısım insan su bile bulamıyor. Böyle bir karışıklık daha önce yaşanmamıştır diye düşünüyorum. Bu sorunları çözecek olan yine insanlardır. Devletler boyutunda adımlar atılması gerekiyor. Tabi dünya üzerinde etkili olan ülkeler bellidir. Mesela bugün büyük devletlerin uçak gemilerinin olduğunu görüyoruz. Bir uçak gemisinde onlarca savaş uçağı var. Bizim bütün teçhizatımız bazen bir gemide bulunabiliyor. Sonra çıkıp dünyada otorite olduğumuzu iddia ediyoruz. Ortadoğu’da bizden habersiz adım atılamayacağını iddia ediyoruz. Güler misiniz ağlar mısınız” diye sorarak siyasi çelişkilere dikkat çekti.

"Esas metal yorgunu Cumhurbaşkanı'dır"

Cumhurbaşkanı’nın metal yorgunluğu ifadesine değinen Karamollaoğlu, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanı’nın çevresinde, beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını söylediği arkadaşlarından pek kimse kalmadı. Çünkü hata yapıldıkça, sorunlar dile getirildikçe insanlar dışarıda bırakıldı. Şimdi metal yorgunluğu var deniyor. Bu ne demek, kadroları yenileceğiz demek. Biz söyleyelim. Metal yorgunluğu AK Parti’nin merkezinde var. Esas metal yorgunu olan Sayın Cumhurbaşkanı’dır. Bugün metal yorgunluğu elhamdülillah bizde yok. Evet, bazı eksikliklerimiz var. Ama bizim yorgunluğumuz, bıkkınlığımız yok. Ancak bununla birlikte kardeşlerimiz bazı düşüncelerini değiştirmek zorundalar. Sadece dua ederek üzerine düşeni yaptığını sananlar var. Bu yanlış düşünceden bir an evvel çıkılmalıdır” dedi.

Herkes aptal 3 kişi akıllı

Türkiye’nin düşmanları ile hareket ederek sorunlarını çözemeyeceğini dile getiren Karamollaoğlu, “Bugün Libya, Suriye, Arakan içler acısı durumda. Türkiye konusunda da vaziyet hiç iç açıcı değil. Ama bu sıkıntılar, ülkemize savaş açmış oluşumlar ile beraber çözülmeye çalışılıyor maalesef. İsrail ile Amerika ile beraber hareket ederek bu işler çözülmez. Efendim işin arka planında başka şeyler varmış. Kimse kusura bakmasın. Herkes aptal, 3 kişi akıllı diye bir mantığı kabul etmemizi kimse beklemesin” diye konuştu.