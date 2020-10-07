Temel Karamollaoğlu: Ermenistan saldırgan tavrını terk etmeli

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, "Ermenistan saldırgan tavrını terk etmeli" dedi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da eleştirilerde bulunan Saadet Partisi lideri, "Ben dolara bile bakmam diyor sen bakmazsın da piyasanın canı yanıyor… Şimdi TÜİK rakamlarının hali ortada, hesabı hangi marketten yapıyorlar gerçekten merak ediyoruz, söylesinler de alışverişimizi oradan yapalım. Bir ülke düşünün akaryakıttan, bilgisayara, gıdaya akla gelen her şeye zam üstüne zam gelecek ama enflasyon rakamları bu seviyede kalacak" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Ermenistan saldırgan tavrını terk etmeli"

Coğrafyamızda son haftalarda üzüntü verici gelişmelere şahit oluyoruz. Özellikle bölgemiz karıştırılmak isteniyor kanaati hakim. Bunun önüne geçmek için şuurla çalışmaya ihtiyacımız var. Savaşı değil barışı tercih etmeye, çatışmayı değil diyalogu tercih etmeye ihtiyacımız var. Öncelikle Ermenistan’ın Gence’de sivillere yönelik yaptığı saldırıyı esefle kınıyorum. Ermenistan insanlığa ve hukuka sığmayan bu saldırılardan bir an önce vazgeçmelidir.

Azerbaycan bu sefer üzerine düşen görevi bir hakkın yerine getirdi, eskiden kaybetmiş olduğu toprakları kazanmak için ciddi ve azimli bir tavır sergiledi. Bunun yanı sıra Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılan bölgeler sebebiyle de kardeş Azerbaycan’ı tebrik ediyorum. Ermenistan bir an önce işgal ettiği bölgelerden çekilmeli, tüm bölge barış ve huzura kavuşmalıdır. Bu bölgede eğer kalıcı bir barış isteniyorsa bu barışın bir numaralı şartı Dağlık Karabağ işgalinin sonlandırılmasıdır.

"Mısır’da yaşanan idamları kınıyoruz "

Gündemimizin bir başka dış politika konusu Mısır’da son günlerde yaşanan gelişmeler. Bildiğiniz üzere Mısır’da, sokak eylemlerinde son zamanlarda bir artış görülüyor. Sisi yönetiminin hafta başında 15 Müslüman Kardeşler üyesini idam ettiği iddia ediliyor. Umarım bu haberler doğru değildir, barışa vurulan bir darbedir. Bu idamlar ne Mısıra ne de bölgeye fayda sağlar. Eğer iddialar doğruysa gerçekten bir hukuk katliamıdır. Mısır yönetimini mutedil olmaya davet ediyoruz…

Bunun yanı sıra Suudi Arabistan’ın Türk mallarına yönelik ambargo kararını da tarihi bir hata olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün bölgedeki ülkelerin birbiri ile uğraşmaya değil birbirine destek çıkmaya ihtiyacı var. Bölgedeki her gerilim her kriz ancak emperyalizmin işine yarayacaktır.

Türkiye 1990’ların atmosferini yaşıyor

Muhterem arkadaşlar ülkemizde bazı gelişmeler bizi endişeye sevk ediyor. Son zamanlarda özellikle fikir ve düşünce hürriyeti üzerinde, medya üzerinde baskılar artarak devam ediyor. Çok farklı gelişmelere şahit oluyoruz. Helikopterden atıldığı iddia edilen köylüler… Milletvekili şoförü tarafından ezilen güvenlik görevlisi… Daha da garibi hadiseden sonra önümüze çıkanı “ezer geçeriz” kabilinden yapılan açıklamalar.

Biz iktidarız kim bize kaide ve kuralları uygulamaya kalkar biz kaide ve kural koyarız mantığı ülkeyi bir kargaşaya sevk ediyor. Ülkede güvensizlik doğdu iktidardan yana değilsen yaşama hakkın bile tehlike altında manasına geliyor. Bunun süratle değiştirilmesi gerekiyor. Türkiye’nin bu şekilde yönetilmesi ve ileriye gitmesi mümkün değildir. Böyle bir anlayışla ne devlet ne millet yönetilebilir.

"Gerçek rakamlar nasıl bulunur?"

Kıymetli arkadaşlar TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 0.97, yıllık olarak da yüzde 11.75 arttı İktidar çarşıya, esnafa, tüketicinin haline bakmıyor. TÜİK rakamları ile milleti avutmaya çalışıyor. Vefat eden hasta gömülmüş mezar taşına yazdırmış, “hastayım hastayım dedim inanmadınız şimdi anladınız mı?” bu millet ölüp de mezar taşına böyle bir şey mi yazdıracak anlamanız için.

Albayrak tepkisi: Sen bakmazsın da piyasanın canı yanıyor

Ben dolara bile bakmam diyor sen bakmazsın da piyasanın canı yanıyor… Şimdi TÜİK rakamlarının hali ortada, hesabı hangi marketten yapıyorlar gerçekten merak ediyoruz, söylesinler de alışverişimizi oradan yapalım. Bir ülke düşünün akaryakıttan, bilgisayara, gıdaya akla gelen her şeye zam üstüne zam gelecek ama enflasyon rakamları bu seviyede kalacak.

Bu ülkede Covid 19 teşhisi konulmuş gerçek hasta sayısını bile açıklanan rakamlarla 8 ile çarparak bulabiliyorsanız, enflasyon rakamlarını kaç ile çarpmak lazım siz düşünün…

Talan iktidarı

Bildiğiniz üzere Sayıştay denetim raporları gündem oldu… Rapora göre Türkiye’nin bir fotoğrafını çekmek istersek durumun ne kadar içler acısı olduğunu hep birlikte görürüz. Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu’na göre, Beştepe'nin günlük masrafı tam tamına 10 Milyon Türk Lirası.

2017’de “mal ve hizmet alım giderleri”ne 156 milyon TL, 2018’de 428 milyon TL harcanırken, 2019’da bu kalem katlanarak arttı ve tam 1 milyar 778 milyon 798 bin TL oldu. Kendi rakamlarınıza göre 4 milyon işsiz olduğu 10 milyon insanın çalıştığı halde geçimini sağlayamadığı bir ülkedeyiz. Çanakkale köprüsü için en yoğun zamanda o bölgeden 14 bin araç geçtiği iddia ediliyor ama siz köprüye 45 bin araç garantisi veriyorsunuz. Emin olun bu haram! Bu Zafer Havaalanına benzer. Siz yokluğun içinde bu israfı nasıl izah edersiniz.