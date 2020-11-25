Temel Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı iyice yalnızlaştı, ilk seçimde bu dönem bitecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, vatandaşın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni savunanlara itibar göstermediğini belirterek, “Kamuoyu gösteriyor ki, ikisi birden yüzde 40’ın altına indi. Bugün ki sistem Türkiye’yi bağladı. Kimse konuşamıyor. Konuşmanın da bir faydası yok. Meclis artık önemini yitirdi. Cumhurbaşkanı iyice yalnızlaştı. Etrafında müzakere edecek kimse kalmadı. Bu dönem bitti. İlk seçimde bu dönem bitecek” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen basın toplantısında Karamollaoğlu, ekonomi, eğitim, dış politika ve güncel siyasi konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Aile merfumu korunmalıdır"

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolaysıyla kadınların yaşadığı sıkıntılara değinen Karamollaoğlu, “Kadınla şiddetle mücadelede takip edilen yolun isabetli olmaması sebebiyle, sadece ülkemizde değil tüm dünyada bir başarısızlık söz konusudur. Maalesef kadına şiddet azalmıyor, artıyor. Bu şiddetin önüne geçmek için almaya çalıştıkları hiçbir tedbir fayda vermiyor. Maalesef bu ülkemizde de böyledir. Bunu farklı mecralara kaydırmak isteyenler, aslında başarılı olunmadığını görmeleri ve daha ciddi tedbirlerin almaları icap eder. Israrla söylediğimiz iki konu birlikte ele alınmadıkça bunun çözülebileceğini görmüyoruz. Kadına şiddet müstakilen olarak ele alınmalıdır. Başka konularla karıştırılmamalıdır. Ancak kadına şiddet önlenirken, erkeğe de haksızlık yapılmamalıdır. Bu da çok önemli bir iştir. İkincisi ise aile mefhumunun korunmasıdır. Aile bir kadın ve erkekten dünyaya gelir. Buna hep vurgu yaptık. Bu aile toplumun çekirdeğidir. Ve bu ailenin en önemli unsuru da kadındır” ifadelerini kullandı.

"İktidar eğitimde istikrar sağlayamadı"

Eğitimde yaşanan problemlere dikkat çeken Karamollaoğlu, “Bütün meslek grupları içinde öğretmenlik en önemli meslektir. Çünkü bütün meslek gruplarını da öğretmenler yetiştiriyor. Ama ne yazık ki, AK Parti iktidarı en büyük başarısızlığını eğitimde gösterdi. 19 yıl tamamlanacak yakında ama 19 yıllın içinde 8 Milli Eğitim Bakanı değişti. Ne yapacaklarına tam olarak karar vermiş değiller. Bakanlar değiştikçe eğitim anlayışı da değişti. Eğitimde önem verdikleri konularda değişiyor. Böyle olunca siz eğitim meselesini bir yere kavuşturamıyorsunuz. Bundan dolayıdır ki hükümetin hakikatten eğitim meselesini özellikle bir ihtisas sahibi guruba emanet etmesi başkalarının müdahale etmesine fırsat vermemesi gerekir. Maalesef iktidar eğitimde istikrarı sağlayamamıştır. Nurettin Topçu’nun ifadesiyle, bugün Milli Eğitim sistemimizin iki önemli eksiği var, bu eksikler; eğitim ve sistemdir. Eğitimde maksat, gençleri hayata hazır hale getirmektir. Bizim, hayatın her alanına kalifiyeli insan yetiştirmemiz gerekir” diye konuştu.

"O tabletler hiç kullanılmadı"

Karamollaoğlu, Kovid-19 pandemisinin eğitim sistemini ciddi bir şekilde etkilediğini belirterek, “Okullarda yüz yüze eğitimin mümkün olmaması gerektiğini de görüyoruz. Ama esas mesele burada eğitim sistemini düşürmeden nasıl devam edebiliriz. İnternet ortamında eğitim verdiklerini düşünüyorlar. Evinde tablet bulunmayan öğrenci nasıl bu eğitimi takip edecek. ‘500 bin tablet dağıtacağız’ dediler. Bunun 1 milyonunu 19 sene önce dağıttılar. İhtiyaç yokken dağıttılar. O tabletler hiç kullanılmadı, işe yaramadı. Belki yüzde 10’nu kullanılmıştır. Bir evde üç çocuk varsa her çocuğa ayrı tablet lazım. Bunu idrak etmeden olmaz. EBA’dan yapalım diyorlar bunun içinde üç tane televizyona ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.

"Destek eliyle korsanlıktır"

Akdeniz’de Türkiye’nin bir yük gemisine Alman firkateynin yaptığı hukuksuz müdahalenin kabul edilemeyeceğini söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti; “Bunu şiddetle kınıyorum. Bu korsanlıktır. Hem de devlet eliyle korsanlıktır. Nasıl oluyor da, Alman firkateyni bir gemimizi durduruyor. Ve diyor ki; ‘ne taşıdığını görmek istiyoruz.’ Sana ne! Bu cesareti bizim politikalarımızın yanlışlıklarından alıyorlar. Biz ülkelerle ciddi bir politika yapsaydık, buna cesaret edemezlerdi. Her şeye rağmen hükümetin gösterdiği tepkiye destek veriyoruz. Alman hükümetini de kınıyoruz. Böyle bir dış politika anlayışı olamaz. Yarın uçağı da indirirler.”

"İstikrarsız ülkeye itibar edilmez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “kendimizi Avrupa’nın ayrılmaz parçası görüyoruz” açıklamasına değinen Karamollaoğlu, “Avrupa Birliği olmazsa olmazımız demeye geldiler. Geçmişte kendilerini Şanghay da başka bir gün de Şam’da namaz kılarken görüyorlardı. Sonra birde baktık ki, bunlar hepsi bir yere bırakıldı. ‘Avrupa Birliği’nin vazgeçilmez bir üyesiyiz, Avrupa Birliği vazgeçilmez bir hedefimizdir denilmeye’ başlandı. Ama aldıkları cevapta belli! Siz istikrarsız olursanız, size itibar etmezler. Biz öncelikle kendi çevremizde, mağdur olan ülkeler sahip çıkmalıyız. Bilelim ki BOP, Orta Doğu’yu tahrip etme projesidir. İsrail'in bu bölgeye hakim kılınma projedir. Türkiye dış politikasını sağlam bir yere bağlamak istiyorsa önce mağdur olan ülkelerle bir araya gelmek zorundadır. Bunların başında İslam ülkeleridir. D-8 durduk yere kurulmadı. Bu arkadaşlar D-8’leri ağızlarına bile almadılar. Siz asırlardır irtibat olduğunuz ülkelerle irtibat kurmazsanız kimse itibar etmez. Bugün dünyada bir sömürenler birde sömürülenler var. Sömürülen ülkelere sahip çıkmalısınız” şeklinde konuştu.

İsraftan vazgeçmelisiniz

Bir ülkenin gücü güçlü bir ekonomiye sahip çıkmasıyla olabileceğini söyleyen Karamollaoğlu, “Bu arkadaşlar savruluyor. Söylediğimiz hiçbir konuya itibar etmiyorlar. Bizim söylediklerimiz gerçek olduğu için önem taşıyor. Siz bugün yolsuzluğu ortadan kaldırmazsanız, israftan vazgeçmezseniz, rüşveti önlemezseniz Türkiye’de ekonomik kalkınmayı yapamazsınız. Burada harcadığınızı üretime aktarmalısınız. Üretmeden güçlenme olmaz. Üretmeden işsizlik azalmaz. Yeni yatırımlar yapmadan işsizlik düzelmez. Şimdi arkadaşlar, batıdan gelecek desteği bekliyor. Batı buraya gelmez. Korkutan ne biliyor musunuz? Elimizdeki bütün varlıkları kendi ellerine geçirdikleri zaman Türkiye’ye gelirler. Ağızlarından kaçırıyorlar. Onlar gelip, bu işi çözün diyorlar. Siz her şeyi onlara verirseniz o zaman gelirler. O zaman bu toprakların sahibi biziz derler. Bizi ayağa kaldırmak için değil, bizim imkânlarımızı kullanmak için gelirler. Bu gaflete kimse düşmemelidir” değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin içi düzelmeden ekonomi düzelmez"

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın devam ettiğini belirten Karamollaoğlu, “Berat Albayrak istifa edince herkes sustu, bunu oyun sandılar. Berat Albayrak gidince dolarda düşüş yaşandı. Faizler arttı. Şimdi, döviz nasıl indi diyorlardı. Dolar adım adım yükseliyor. 8 lira seviyesini yeniden buldu. Türkiye’nin içini düzeltmeden ekonomiyi düzeltmiş olamazsınız. Bu en basit meseledir. Türkiye bu söylediğimiz noktaya gelmeden problemlerini çözemez. Arkadaşlarımız bu noktada en küçük eleştiriye tahammül edemiyorlar. Tavsiyelerin hiçbirine kulak vermiyorlar. Farklı fikir beyan edenleri susturuyorlar. İşte buna da şahit olduk” açıklamasında bulundu.

"Asıl şimdi ses çıkarmanız"

Adalettin bir yaklaşım olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, “Bir hakim anayasayı bile dinlemem diyor. Çünkü keyfilik var. Adalet böyle olduğu zaman Türkiye’de sağlanamaz. Fikir ve düşünce hürriyetine itibar etmezseniz adaleti sağlayamazsınız. AK Parti’nin içi karıştı. İktidardayken iki bölünme yaşandı. Birçok insan ayrıldı. Şimdi, yenileri de gidiyor. Artık kimsenin söz söylemesine itibar etmiyorlar. Muhalefet partisi liderine mafya babaları tehdit savurduğu zaman karşı tavır sergileyemiyorlar. Böyle bir durum olamaz. Türkiye’de, adalet, hukuk ve demokratik bir sistem var mı, yok mu? Ana muhalefet partisi tehdit edildiği zaman niye sesinizi çıkarmıyorsunuz. Asıl şimdi ses çıkarmanız gerekiyor. Biz demokrasiyi tehdit edenlere karşı çıkmazsak demokrasiyi bu ülkede yerleştiremeyiz” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı tamamen yanlızlaştı"

Bülent Arınç’ın istifasıyla ilgili de konuşan Karamollaoğlu, “Çok ama çok üzülüyorum. Cumhurbaşkanı tamamen yalnızlaştı. Çevresinde bir halka oluştu. Kendisi mi oluşturdu, başkası mı oluşturdu bilmem. Ama bu halka Cumhurbaşkanın halkla olan münasebetini kesiyor. Haydi, oradan diyebilirler. Bu benim kanaatim. Tehditlere karşı mazlumların yanında olmadan memleketimizde adalet olmaz. Bu ülke hepimizindir. Kaos ortamından çıkmamız gerekiyor. Birbirimizle konuşmamız gerekiyor. Biz bu ortamı oluşturmadan ülkemize huzur gelmez” dedi.

"İlk seçimde bu dönem bitti"

Karamollaoğlu, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” tekrar tartışma konusu oldu ilişkin soruya Karamollaoğlu, “Bu arkadaşlar sistemin doğru olduğunu düşene bilirler. Ortada bir gerçek var; vatandaş artık bunu savunanlara itibar etmiyor. Kamuoyu gösteriyor ki, ikisi birden yüzde 40’ın altına indi. Onun için erken seçim onların gönlüne göre olmaz ama başka şartlar ortaya çıkarsa olur. Bugün ki sistem Türkiye’yi bağladı. Kimse konuşamıyor. Konuşmanın da bir faydası yok. Meclis artık önemini yitirdi. Cumhurbaşkanı iyice yalnızlaştı. Etrafında müzakere edecek kimse kalmadı. Onun için Bahçeli tehdit edenlerin yanında durduğu için sadece kendisine zarar verir. Bu dönem bitti. Herkes biliyor. İlk seçimde bu dönem bitecek” şeklinde konuştu.