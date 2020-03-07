Temel Karamollaoğlu: Ateşkesten memnunuz, hiç olmazsa akan kan duracak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İdlib'de sağlanan ateşkesin kararından memnun olduklarını belirterek, "Hiç olmazsa akan kan duracak" diye konuştu.

Partisinin eğitim merkezinde düzenlenen İl Başkanları ve İl Müfettişleri toplantısında konuşan Karamollaoğlu, İdlib'de ateşkes kararına ilişkin, "Moskova'da barış görüşmesi yapıldı. Elbet de ateşkesten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Hiç olmazsa akan kan duracak.



'Şehit' dediğimiz insanlar halkın içinden gelen insanlar; garibanlar. Askerden kendilerini uzakta tutabilecek imkanları olmadığı için askere gidenler. Ama gücü olup, parası olup, askerlikten imtina edenler çok bu memlekette. Ama ordumuz böyle bir harekâta giriştiği zaman elbet de kimsenin hayatını kaybetmemesi için Allah'a yalvarırız. 'Şehit olsunlar da itibarımız yükselsin' demeyiz" diye konuştu.

"Suriye pahalıya mal oldu"

Karamollaoğlu, Suriye'nin başta Türkiye olmak üzere tüm İslam alemine pahalıya mal olduğunu vurgulayarak, "500-600 bin insan hayatını kaybetti. 7-8 milyon civarında insan Suriye’yi terk etti. En az 7 milyon civarında insan da Suriye'nin içinde yer değiştirdi. Artık Suriye yeniden başlangıç yapacak durumda değil ne yazık ki. Suriye’de yaklaşık 2 aydır söylüyoruz, bir bölgeye ihtiyaç var. Şu anda söylenilebilen nokta İdlib. Burada, adım adım da o yöne doğru gidiliyor. Mutlaka ateşkes sağlanmalı." dedi. (DHA)