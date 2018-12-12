Temel Karamollaoğlu: 2019 bütçe hedefine göre 'faiz lobisine' ödenecek miktar 117 milyar lira

T24

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM'de süren 2019 yılı bütçesi görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu. "Bütçe bir hükümetin kimliğidir" diyen Karamollaoğlu, "2019 bütçe hedefinde 'faiz lobisine' ödenecek miktar 117 milyar lira" dedi.

"Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum; şayet bu durumdan kendini sorumlu tutmuyorsan, takımında bir problem var. Çağır damat beyi ve bakanları, İstanbul’a otobüsle dönüyorsunuz mu diyeceksin nasıl bir ceza vereceksin de akılları başlarına gelecek bilmiyorum" ifadesini kullanan Karamollaoğlu, "Ülkemize ve milletimize yazık olacak" dedi.

Temel Karamollaoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Arkadaşlar toplanın, bahsetmek istediğim çok mühim bir mesele var.

"Malumunuz olduğu üzere bütçe görüşmeleri devam etmektedir. Hemen belirtelim ki bütçe bir hükümetin kimliğidir; ekonomi anlayışının aynasıdır.

"O zaman bu iktidarın 2019 bütçe rakamlarına bir göz gezdirelim; bütçe beklentisi olarak, 880,4 milyar lira gelir, 961 milyar lira da gider öngörülüyor. Böylelikle bütçe, 81 milyar “açık vermeyi” hedefliyor!

"Bakınız bütçede en dikkat çekici rakamlardan birisi faize ödenecek miktar. İktidar Cumhuriyet tarihinin faiz rekorunu bu yılda kırmaya niyetli görünüyor.

"2018’de Faiz Lobisine ödenecek miktar 71,7 milyar lira olarak belirlenmişti. Bu rakam 2019 bütçe hedefinde ise 117 milyar lira olarak belirlendi.

"Hemen belirtmek istiyorum ki, faiz hedefindeki bu dehşet verici artış bizi son derece endişelendiriyor.

"Buradan Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum; şayet bu durumdan kendini sorumlu tutmuyorsan, takımında bir problem var. Çağır damat beyi ve bakanları, İstanbul’a otobüsle dönüyorsunuz mu diyeceksin nasıl bir ceza vereceksin de akılları başlarına gelecek bilmiyorum.

"Lakin bir şekilde ekonominin bir an önce toparlanması lazım; yoksa ülkemize ve milletimize yazık olacak.

"Bu arada, inananlar için bir dip not; faiz haramdır. Kesin bilgi, yayabiliriz."