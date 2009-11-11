Temel İçgüdü’nün yönetmeni geliyor

Kariyeri boyunca “RoboCop”, “Gerçeğe Çağrı”, “Temel İçgüdü”, “Yıldız Gemisi Askerleri”, “Görünmeyen Tehlike” gibi büyük gişe filmlerine imzasını atan Paul Verhoeven, Türkiye’ye geliyor. İstanbul Modern Sinema, Hollanda Konsolosluğu işbirliğiyle, 14-22 Kasım günlerinde Verhoeven’ın Hollywood’dan önce Sharon Stone’u şöhrete ulaştıran 1992 yapımı “Temel İçgüdü” (Basic Instinct) filmini Paul Verhoeven yönetti.Avrupa sinemasına damgasını vuran filmlerini izleyicileriyle buluşturacak. İstanbul Modern Sinema’nın “Hollywood Öncesi Bir Hollanda Masalı” adlı programında, yönetmenin 1971-1983 yılları arasında beyazperdeye taşıdığı “İş İştir”, “Türk Lokumu”, “Kızın Adı Katy Tippel”, “Turuncu Asker”, “Spetters ve Dördüncü Adam” filmleri gösterime sunulacak. İlk gösterim, 14 Kasım Cumartesi günü “Türk Lokumu” filmiyle yapılacak. Gösterime Verhoeven da katılacak.