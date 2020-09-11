"Temel İçgüdü" paylaşımı Putin ve Lavrov'a özür diletti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic'den Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'nın yaptığı şaka sebebiyle özür diledi.

Vucic'in geçen günlerde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump karşısında masa başında otururken kendisinin Oval Ofis'in ortasındaki bir sandalyeye oturması tartışma konusu olmuştu. Zakharova'nın o anlarda çekilmiş bir fotoğrafı alıntılayarak 1992 tarihli "Temel İçgüdü" filminden bir sahneyle beraber paylaşması Sırbistan'da tepki çekti.

Vucic, konuyla ilgili olarak Putin ve Lavrov'un kendisinden özür dilediğini belirtti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Sırp liderin söylediklerini doğruladı.

Zakharova pazar günü yaptığı paylaşımın yanlış yorumlandığını söyledi.