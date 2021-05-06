Temel Gelir Güvencesi Yaşatır Platformu: 5 milyon kişiye her ay 2 bin lira destek verilsin

Temel Gelir Güvencesi Yaşatır Platformu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Koronavirüs salgını nedeniyle ödeneceği duyurulan tek seferlik bin 100 lira gelir desteğine karşı, başlangıçta beş milyon kişiye ayda 2 bin lira süresiz temel gelir güvencesi verilmesini talep etti.

Temel Gelir Güvencesi Yaşatır Platformu, yaptıkları açıklamada, "Askeri harcamaları üçte bir oranında kısarak, muafiyet ve istisnaları yüzde 30 azaltarak, KÖİ’leri durdurarak ve/veya servet vergisi koyarak 5 milyon kişi hemen Temel Gelir Güvencesine kavuşturulabilir" ifadesini kullandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Çarklar emekçileri salgına terk ederek işlerken, iktidar, açıkladığı akıllara zarar tam kapanmayla milyonları gelir desteksiz eve hapsetti. Birlik Mücadele günü 1 Mayıs’ı kutlamalarına salgın nedeniyle şiddet kullanılarak izin verilmeyen işçilerin yüzde yetmişi işe gidiyor. Çünkü çalıştıkları sektörler kapanmadan kısmen ya da tamamen muaf.

Gelir güvencesiz kapanma ise milyonları açlığa mahkûm etti. Umutsuzluk ve çaresizlik nedeniyle insanların hayat bağları zayıflıyor, intiharlar birbirini izliyor. Oysa kamu kaynakları halkın ihtiyaçlarını önceleyerek kullanılırsa, bütçe, ağırlıklı olarak savaşa, operasyonlara, silahlanma harcamalarına ayrılmazsa gelir güvencesi mümkün. Savaş ve açlık mı, Barış ve Refah mı, sorusuna toplumun büyük çoğunluğunun vereceği yanıt açık değil mi?

İsveç-Stockholm merkezli Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI), geçen yıl salgına rağmen Türkiye’deki askeri harcamaların 17,7 milyar dolar civarında gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye 2011 yılından bu yana askeri harcamalarını yüzde 77 (dünyada en hızlı artıran üçüncü ülke) artırmış.

Bu para bugünkü kur ile 150 milyar TL’ye denk. Diğer yandan aynı Türkiye son bir yıldır salgın nedeniyle halkına o da işsizlik sigortası fonundan ve yapılan bağışlardan karşılanmak üzere sadece 60 milyar TL’lik bir maddi gelir desteği verdi. Bu yıl ise, göz boyamak için 5-6 milyon aileye bir kereliğine 1,100 TL destek verecek, bu amaçla da kurumlar vergisini de bu yıl için yüzde 25’e çıkarttık.

Başlangıçta 5 milyon kişiye Temel Gelir Güvencesi olarak aylık 2000 TL verilmesini öneriyoruz. Bunun için yıllık 120 milyar TL’lik bir kaynak gerekiyor. Bu kaynak kamu bütçesi üzerinden olmak üzere aşağıdaki yollarla sağlanabilir:

Askeri harcamalar üçte bir oranında azaltıldığında 50 milyar TL kaynak yaratılır.

Kalan 70 milyar TL ise;

Sermayeye tanınan vergi muafiyet ve indirimleri yüzde30 oranında azaltılarak (bu yıl toplamda 231 milyar TL’yi buluyor),

Kamu Özel İşbirliği yatırımları kamulaştırılarak ve bunlarla ilgili olarak yapılmakta olan ödemeler (bu yıl sadece Şehir Hastanesi müteahhitlerine 16 milyar TL ödenecek) iptal edilerek,

Büyük servetlerin sahiplerinden alınacak bir artan oranlı servet vergisiyle karşılanabilir.

Kısaca, askeri harcamaları üçte bir oranında kısarak, muafiyet ve istisnaları yüzde 30 azaltarak, KÖİ’leri durdurarak ve/veya servet vergisi koyarak 5 milyon kişi hemen Temel Gelir Güvencesine kavuşturulabilir. İkinci aşamada bu sayı 10 milyon çıkartmak mümkündür.

Temel Gelir Güvencesi Yaşatır Platformu olarak, kamu kaynakları halkın ihtiyaçlarına öncelik verilerek kullanıldığında iktidarın bir kereliğine 1100 lira teklifine karşı, sürekli olarak aylık 2000 liralık temel gelir verilmesinin mümkün olduğunu kamuoyuna açıklıyoruz. Lütuf değil hak olan bu uygulamanın kadınlar ve gençler öncelikli olarak hemen başlatılmasını talep ediyoruz."