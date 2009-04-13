Temel dekorasyon bilgileri

Eviniz dekore ederken birkaç teknik bilgiye dikkat ederseniz her zamankinden çok daha keyifli ve başarılı bir iş çıkarırsınız.



Bir mekâna girdiğinizde parça parça gördüğünüz nesneler sizi büyülüyor, fakat mekân bütününde ele alındığında size tam bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Neden bunun böyle olduğunu merak mı ediyorsunuz? Çok basit! Mekânı dekore eden kişi büyük ihtimalle mükemmel bir zevke sahip, fakat iç mimari ya da dekorasyon hakkında çok az teknik bilgisi var. Bu gibi yanılgıların üstesinden gelmeniz için Evim dergisi sizi bazı temel bilgiler konusunda bilgilendiriyor.



1.Oran



Oran bir nesnenin ebatlarının diğer nesnelere olan ilişkisidir. Örneğin bir mekandaki pencerenin ölçülerinin uygun olup olmadığı içinde bulunduğu odanın boyutları baz alınarak hesaplanır. En iyi oran tüm nesnelerin ebatlarının hem birbirleri, hem de nesnelerin içinde bulunduğu mekânın boyutları ile orantılı olduğunda sağlanır. Bu tarz teknik bilgilerin gözünüzü korkutmasına izin vermeyin. Hatırlamanız gereken nokta bir mekânı ya da odayı dekore ederken nesnelerin birbirleriyle ve bütüne olan orantılarının göze hitap ediyor olmasıdır. Örneğin koskocaman bir piyanoyu 2 m.2’lik bir odaya koyduğunuzda çok absürt duracaktır. Aynı şekilde ufak ve dar ebatlardaki bir dolabı büyük bir kanepenin yanına koyduğunuzda ve eş zamanlı olarak 30 m.2’lik yüksek tavanı olan bir odaya yerleştirdiğinizde son derece absürt duracaktır.



2. Denge



Denge bir mekâna yerleştirilen nesnelerin bir araya gelip uyumlu bir kompozisyon oluşturduğu durumlarda kullanılan teknik terimdir. Dengeyi simetrik nesnelerle sağlayabileceğiniz gibi asimetrik nesnelerle de sağlayabilirsiniz. Örnekleyecek olursak, bir duvara yaslanan dolabın iki yanından avize sallandırılıyorsa burada denge sağlanmış demektir. Burada simetrik bir dengeden söz edilebilir. Öteki taraftan asimetrik denge de oluşturulabilir. Örneğin bir şifoniyerin üzerinde sol tarafta çiçek desenli objeler ya da vazolar sergileyebilir sağ tarafta ise şamdanlar ve kokulu mum koleksiyonunuzu sergileyebilirsiniz. Burada farklı türe sahip nesneler yani asimetrik bir düzen söz konusu olmasına rağmen irili ufaklı bu nesneler bir arada kullanıldığında objelerin birbiri ile olan ilişkisinde bir bütünsellik sağlanır.



3. Kontrast



Yediğimiz yemekler için baharat ne ifade ediyorsa dekorasyon sözlüğünde kontrast da aynı amaca hizmet eder: bir odayı ilgi çekici kılar. Kontrast aynı stile sahip nesnelerin farklı renk, desen, ebatta kullanılmasıyla elde edilir.



4. Ritim



Bir mekanı sıkıcı olmaktan kurtarmanın yollarından biri kontrast, diğeri ise ritimdir. Ritim bir desenin, dokunun ya da rengin mekânın birden fazla köşesinde kullanılmasıyla elde edilir.



5. Uyum



Bir mekanda uyum, oran, denge, kontrast ve ritim konusundaki kurallar uygulandığında elde edilir. Aynı zamanda uyum nesnelerin birbiri ile ilgili/alakalı bir kompozisyon içinde kullanılması ile de yakalanabilir. Örneğin bir diş fırçalığın oturma odasındaki sehpanın üzerinde konumlandırılması düşünülemez.



6. Doku ve desen



Doku bir mekâna derinlik getiren kavramdır. Dokuları gerek mobilya, gerekse duvar ve tavanda uygulayabilirsiniz. Desense mekâna hareket getiren dekorasyon tekniğidir. Desen konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntı farklı tarzlardaki desenleri çok sayıda kullanmamaktır. Bu tarz bir stilde her şey iç içe geçmiş görünecek dengeli geçişler sağlanamayacaktır. Bu sebeple desenleri yalın ve desensiz kumaş ya da mobilyalarla kullanmak ideal görünüm yaratmada anahtardır.

