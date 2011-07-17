-TEMEL ''BÜYÜK HAZİNE'' PEŞİNDE TRABZON (A.A) - 17.07.2011 - Karadeniz insanının pratik zekası ile özdeşleşen ve ünü Türkiye'yi aşan Temel'in aşkına kavuşmak için verdiği mücadelenin hikayesinin anlatıldığı ''Sümela'nın Şifresi'' adlı sinema filminin çekimleri başladı. Filmin senaristi Yılmaz Okumuş, yaptığı açıklamada, 2.5 yıldır üzerinde çalıştığı senaryonun çekimlerinin Trabzon'da başladığını belirterek, oyuncu kadrosu olarak iyi bir ekip oluşturduklarını ve ekipte yöre insanlarının olmasına dikkat ettiklerini söyledi. Karadeniz yöresinde daha önce çekilmiş filmlerden farklı bir bakış açısı sergileyeceklerini anlatan Okumuş, ''Bazı televizyon dizilerinde o ekibin içinde ben de bulunmama rağmen bir rahatsızlık duyardım. 'Biz böyle mi konuşuyoruz, böyle mi düşünüyoruz, bu mudur bizim mantığımız' diye şikayetlerimiz vardı. Yazarken bunları da göz önünde bulundurdum'' dedi. Filmin tamamının Trabzon'da çekileceğini anlatan Okumuş, çekimlerinin üçte ikisinin tamamlandığını belirterek, ''Filmimiz aşk filmi ama içinde hem komedi hem de bir komedi filminden beklenmeyecek bir entrika var. Seyirciler 'nereden geldik bu filme' demeyecekler, gülecekler, onu vadediyoruz. Bu konuda iddialıyız'' diye konuştu. Filmin yönetmeni Adem Kılıç ise ''Sümela'nın Şifresi''nin 21 Ekim'de vizyona gireceğini, filmin devamının da çekileceğini söyledi. -''KENDİ MEMLEKETİMİZİ YENİDEN KEŞFEDİYORUZ''- Filmin başrol oyuncularından Temel karakterini canlandıran Alper Kul ise kendisinin de Trabzonlu olduğunu belirterek, ''Çok uzun yıllar sonra Trabzon'a gelip burada film çekiyor olmak aslında çok keyif verici bir şey. Kendi memleketimizi yeniden keşfediyoruz, şaşırıyoruz. Şehrin garip bir enerjisi var. Agresif bir hali, hızlı bir ritmi var'' dedi. Filmde Temel'in arkadaşı Turgay'ı canlandıran Ruhi Sarı ise çekimler sırasında çok eğlendiklerini dile getirerek, ''Umarım seyirciyi de eğlendiririz. İnşallah eğlenirler ve Temel'in dediği gibi çıkamazlar salondan'' diye konuştu. -ŞİFREYİ ÇÖZÜP ''KUTSAL HAZİNE''Yİ BULMA PEŞİNDE- Temel'in Sümela'nın sırrını çözmeye çalışacağı filmin konusu özetle şöyle: ''Hayalleri ve hayattaki amaçları yüzünden, Karadeniz'de bile herkesin dalga geçtiği fakir Temel, Trabzon'un en köklü ve zengin ailelerinden Yücesoy'ların Zuhal'e aşıktır ama babası Hıdır Yücesoy, kızını Temel'e vermez. Temel, sevdiği kızı da alamayınca yıkılmıştır. Tam bu sırada arkadaşı Turgay'ın Sümela Manastırı'nın çatısında intihar etmeye kalkıştığı haberini alır. Arkadaşını intihardan vazgeçirmek üzere Sümela Manastırı'na çıkar. Ancak kendisi de intihar etmeye karar verir. Polisler tarafından aşağıya indirilen Temel'in hayata bakışı bir polis memurunun, 'Sümela'ya hazine aramak için çıksanız anlayacağım, intihar için çıkılır mı?' sorusuyla değişir. Sümela'daki olası hazineye odaklanan Temel'in artık tek bir amacı vardır. O da Sümela'nın şifresini çözüp, kutsal hazineyi bularak, hem sevdiği kızı almak hem de herkese kendini ispatlamak.''