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Eğitim

TÜBİTAK'tan 'maaş' gibi burs

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ergin, LYS'de ilk 25 bine giren öğrencilere, ayda 2 bin liraya kadar burs vereceklerini söyledi

23 Temmuz 2016 02:35

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, LYS sonrası, üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi ve bilimsel gelişmelere liderlik etmesinin yolunun, araştırmacı insan gücünün nitelik ve niceliğinin artırılmasından geçtiğine işaret eden Ergin, bu kapsamda temel bilimleri tercih eden öğrencilere "maaş" gibi burs verdiklerini söyledi.

TÜBİTAK Bilim Kurulu'nda aldıkları kararla temel bilimleri tercih edecek öğrencilere verilecek bursun kapsamını genişlettiklerini söyleyen Ergin, "Temel bilimlere teşvikin artırılması amacıyla LYS'de ilk 25 bine giren öğrencilerimizi, ayda 2 bin liraya kadar destekliyoruz. Öğrencilerimize tercih döneminde bu durumu göz önünde bulundurmalarını öneriyorum." Dedi.

 

 "İlk 5 bine, 2 bin lira"

 

Temel bilimler burs miktarları hakkında bilgi veren Ergin, "LYS'de, Matematik Fen (MF) puan türünde ilk 5 bin kişi arasında yer alarak; matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerine yerleşenlerle Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) YGS-1 puan türünde ilk 5 bin kişi arasında yer alarak; felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen örgün lisans öğrencilerine aylık 2 bin lira burs verilecek." dedi.

Ergin, MF puan türünde sıralamada 5 bin ile 10 bin kişi arasında yer alarak, üniversitelerin matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine yerleşenlerle, YGS-1 puan türünde 5 bin ile 10 bin kişi arasında yer alarak; felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen örgün lisans öğrencilerine, aylık bin 500 lira burs sağlanacağını söyledi.

MF puan türünde sıralamada 10 bin ile 20 bin kişi arasında yer alarak üniversitelerin matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine yerleşen örgün lisans öğrencilerine de aylık bin lira burs verileceğini söyleyen Ergin, 20 bin ile 25 bin kişi arasında yer alarak üniversitelerin matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine yerleşen örgün lisans öğrencilerine de aylık 750 lira burs verileceğini söyledi.

 

Çift anadal programı da destekleniyor

 

Ergin, çift anadal programının da destekleneceğini söyleyerek, "İlk 10 bin kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleri haricinde bölümlere yerleşip matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinde çift anadal programına kayıt yaptıran belirlenen sayıda örgün lisans öğrencisine aylık 750 lira aktarılacak." haberini verdi.

 

 

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