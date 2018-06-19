Temel bilimler fakültesi öğrencileri için "Ar-Ge platformu"

Ahmet Erdem / İstanbul, 19 Haziran (DHA) – Sistem Global Danışmanlık, temel bilimler fakülteleri öğrencilerinen araştırma geliştirme merkezleri (Ar-Ge) ve teknoloji alanında personele ihtiyaç duyan firmaları bir araya getirecek bir platform kurdu.

Türkiye’nin en değerli şirketlerinin 900’den fazla Ar-Ge merkezi ile teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan 6 bine yakın firmada temel bilimler fakültesi öğrencilerinin stajyer olarak çalışma olanağına kavuşacağı bu sosyal sorumluluk projesi ile gençlerin iş hayatına etkin katılımının sağlanacağı düşünülüyor.

İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep ve Adana olmak üzere pek çok ildeki üniversitelerin Kariyer Merkezleri aracılığıyla ulaşılan öğrenciler, Sistem Global’in web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sistem Global Danışmanlık CEO’su Hüseyin Karslıoğlu, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurma kadar önemli bir başka konunun insan kaynağı yaratmak olduğunu söyleyerek, piyasanın ihtiyacının giderileceğini belirtti.