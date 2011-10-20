TEM'e kamyon kilidi

T24- İstanbul'da Hadımköy’de TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii’nde seyir halindeki kamyon, yolun sağına park etmiş çimento yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza, dün 06.00 sıralarında meydana geldi kağıt yüklü kamyonuyla giden Emre Doğru, emniyet şeridine park etmiş çimento yüklü kamyona arkadan hızla çarptı. Sıkıştığı araçtan güçlükle kurtarılan Emre Doğru’nun durumu iyi.
Erdal Doğru ifadesinde, “Yorulunca kamyonumu sağ tarafa park ettim. Direksiyon mahallinden diğer tarafa geçmeye çalıştığım sırada büyük bir sarsıntıyla irkildim. Can kaybı olmaması tek tesellimiz” dedi. Kaza nedeniyle duran trafik, yaklaşık 5 saat sonra araçların çekilmesiyle normale döndürülebildi.