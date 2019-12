-TEM'den bayramda 360 bin araç geçiş yaptı DÜZCE (A.A) - 09.11.2011 - Kurban Bayramı tatilinin başladığı günden bu yana TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin her iki şeridinden yaklaşık 368 bin araç geçiş yaptı. Karayolu Bolu Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, cuma günü akşam mesai saatinin bitiminde başlayan Kurban Bayramı tatilinde TEM otoyolu Düzce ve Bolu kesiminde yoğunluk yaşandı. Bayramda İstanbul'dan memleketlerine gitmeye çalışan vatandaşlar bayram sabahına kadar TEM otoyolu Düzce-Bolu kesiminde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Yoğunluk bayram sabahı biterken bayramın ikinci günü öğleden sonra bu kez Ankara-İstanbul kesiminde görülmeye başlandı. Bayrama gidiş yoğunluğu kadar olmasa da normal seyrin üzerinde bir araç geçişi yaşayan TEM otoyolu Bolu Dağı kesimi 5 gün boyunca her iki şeritten de yoğun bir şekilde çalıştı. Dönüş yolunda özellikle Ankara-İstanbul istikametinde yaşanan yoğunluk sebebiyle bu şeritteki tünelden 5 gün boyunca, her dakikada yaklaşık 20 sürücü geçiş yaptı. Aynı şekilde gidiş yolu olan İstanbul-Ankara şeridi ise dakikada 30 araç geçişi yaşadı. Düzce ve Bolu trafik ekipleri 5 gün boyunca yolda sürekli olarak devriye halinde sürücüleri aşırı hız ve yakın takip konusunda uyarılarda bulundu. Dönüş yolunda yoğunluğun bu gece sona ermesi bekleniyor.