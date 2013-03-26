TEM'deki kamyon yangını trafiği kilitledi

İstanbul Sultanbeyli'de, kağıt balyaları yüklü bir kamyonun kasasında çıkan yangın TEM Otoyolu'ndaki araç trafiğini kilitledi. Kamyon şoförü yanan kağıt balyalarının bir kısmını TEM Otoyolu'na dökerek, kamyonunun tamamen yanmasını önledi. TEM'de yanan kağıtlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde meydana geldi. İsmail Şener'in kullandığı karton yüklü 28 K 0337 plakalı kamyonun kasasındaki kağıt balyaları henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Bu şekilde yaklaşık 7 km ilerleyen kamyondaki alevleri farkeden diğer sürücüler, kamyon şoförünü uyardı.

Şener, aracını emniyet şeridine park ederek durumu 110 itfaiye ve 155 polis ekiplerine bildirdi.

Şener, alevlerin kamyonu sarmasını engellemek amacıyla, kasadaki yanan kağıt balyalarının bir kısmını TEM otoyoluna boşaltarak, itfaiye ekiplerini beklemeye başladı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri kamyonun kasasında ve yoldaki kağıt balyalarını söndürdü.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülen kamyon kasasındaki kartonlarda yola indirildi. Yangın nedeniyle yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bazı görgü tanıkları yangının söndürülmeden atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini iddia etti.

TEM Otoyolu yaklaşık 1 buçuk saat trafiğe kapandı. Yoldaki küller belediye ekipleri tarafından kaldırılırken, yol trafiğe açıldı.